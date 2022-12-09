Online duruşmaya yarı çıplak katılan hakim yine sınırları zorladı! Transparan iç çamaşırıyla paylaşımı olay yarattı

Kolombiyalı hakim Vivian Polonia sigara içtiği ve alt kısmı tamamen çıplak bir şekilde yatağında uzanırken online duruşmaya bağlanmıştı. Duruşma sırasında rahat tavırlar sergileyerek herkesi şaşırtan Polonia görevinden uzaklaştırılmıştı. İşinden atılmasından rahatsızlık duymadan Polonia meydan okurcasına seksi pozunu sosyal medyadan paylaştı. Polonia’nın gönderisi kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti.

TEPKİLERİ ÇEKTİ

Sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çeken gönderisinde Polonia transparan çiçek desenlerden oluşan bir iç çamaşırı takımı tercih etti. Binlerce beğeni ve yorum toplayan Polonia gönderisine, “Beni özlediler mi?” notunu ekledi. Fenomen hakimin gönderisi kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının eleştiri oklarının hedefi haline geldi.