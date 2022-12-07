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Sosyal medya fenomeni Ariella Nyssa sosyal medyayı salladı! İç çamaşırının kopçasını açıp herkesin önünde giyindi

07.12.2022 17:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya beden pozitifliği ve beden olumlamasına yönelik yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çeken ismi Ariella Nyssa, Instagram’ın limitlerini zorlayan bir paylaşıma imza attı. Vücudunu gizlemek yerine kusurlarını gösterdiği gönderileriyle geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Fenomen isim son olarak iç çamaşırlarını çıkartarak kıyafetlerini giydiği bir gönderisini paylaştı.

Sosyal medya fenomeni Ariella Nyssa sosyal medyayı salladı! İç çamaşırının kopçasını açıp herkesin önünde giyindi

Sosyal medyada yaratılan kusursuz güzellik anlayışına tepki gösteren Ariella Nyssa, kadınların doğal halleriyle daha güzel olduğunu anlatıyor ve genellikle özgüven yükseltmek için paylaşımlar yapıyor. Yarım milyonu aşkın sosyal medya takipçisi bulunan Nyssa bu kez cesur bir paylaşımla takipçilerinin karşısına çıktı.

GÖZLERİNİN ÖNÜNDE GİYİNDİ

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Sosyal medya paylaşımına siyah bir iç çamaşırı takımıyla kamera karşısına geçerek başlayan Nyssa ilk olarak kameranın kadrajına arkasını döndü ve ardından iç çamaşırının kopçasını açtı. İç çamaşırının üzerini çıkarttıktan sonra elinde bulunan pembe desenli etek ve bluzdan oluşan takımını giyen Nyssa’in gönderisi kısa sürede sosyal medyada gündem yarattı.

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Sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgi gösterdiği gönderi aynı zamanda eleştiri oklarının hedefi oldu. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü doğallığın çıplaklıkla eşdeğer olmadığını savundu.

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sosyal medya

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