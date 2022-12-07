Sosyal medya fenomeni Ariella Nyssa sosyal medyayı salladı! İç çamaşırının kopçasını açıp herkesin önünde giyindi

Sosyal medyada yaratılan kusursuz güzellik anlayışına tepki gösteren Ariella Nyssa, kadınların doğal halleriyle daha güzel olduğunu anlatıyor ve genellikle özgüven yükseltmek için paylaşımlar yapıyor. Yarım milyonu aşkın sosyal medya takipçisi bulunan Nyssa bu kez cesur bir paylaşımla takipçilerinin karşısına çıktı.

GÖZLERİNİN ÖNÜNDE GİYİNDİ

Sosyal medya paylaşımına siyah bir iç çamaşırı takımıyla kamera karşısına geçerek başlayan Nyssa ilk olarak kameranın kadrajına arkasını döndü ve ardından iç çamaşırının kopçasını açtı. İç çamaşırının üzerini çıkarttıktan sonra elinde bulunan pembe desenli etek ve bluzdan oluşan takımını giyen Nyssa’in gönderisi kısa sürede sosyal medyada gündem yarattı.

Sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgi gösterdiği gönderi aynı zamanda eleştiri oklarının hedefi oldu. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü doğallığın çıplaklıkla eşdeğer olmadığını savundu.