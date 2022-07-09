Brezilyalı sosyal medya fenomeni gazını çıkartmaya utanınca hareket edemedi! Tekerlekli sandalyeyle götürdüler

Erkek arkadaşıyla birlikte Portekiz’deki Rock in Rio Lisboa 2022 müzik festivaline katılan Moraes dönüş yolunda inanılması güç bir olay yaşadı. Havalimanında uçağa binmek üzereyken korkunç bir gaz ağrısı hisseden Moraes, erkek arkadaşının yanında gaz çıkartmaya utandığı için durumu geçiştirdi. Ancak tuvalete gitme fırsatı olmadan ağrısının bir anda şiddetlendiğini dile getiren Moraes, hareket edemeyecek noktaya geldi ve tekerlekli sandalye ile hastaneye kaldırıldı.

“UTANMAYIN”

Sosyal medya hesabından tekerlekli sandalye üzerinde hastaneye kaldırıldığı anlara dair bir paylaşım yapan Moraes takipçilerine seslendi.

Erkek arkadaşının yanında gaz çıkartmaktan utandığı için daha komik bir duruma düştüğünü söyleyen Moraes, “Havalimanında korkunç bir acı hissetmeye başladım ve tekerlekli sandalye ile hastaneye kaldırıldım. Erkek arkadaşınızın yanında gaz çıkartmaktan utanmayın. Çünkü hastanede doktor hastalığımın teşhisinin sıkışan gaz olduğunu söylediğinde daha çok utandım” dedi.



