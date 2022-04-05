Erkek arkadaşının yanında gaz çıkarmamak için 2 yıl boyunca tuttu! Sonunda hastanelik oldu

İrlanda’da barista olarak çalışan 19 yaşındaki Cara Clarke isimli bir TikTok kullanıcısı herkesi şaşırtan bir paylaşıma imza attı. Clarke, geçen haftalarca mesai saatleri sırasında midesinde şiddetli bir ağrı hissettiğini söyledi. Midesindeki ağrının dayanılamayacak boyuta ulaştığını ifade eden Clarke, “Gözyaşlarımı tutamayacak kadar çok acı çekiyordum. Bacaklarımı hissetmiyordum ve bayılacak gibi oldum. Çalışma arkadaşlarım beni hastaneye kaldırdı” dedi.

AMELİYATA ALINDI

Hastanede yapılan kan testleri ve incelemeler sonucunda apandisit patlaması olarak bilinen bir durumun ortaya çıktığı belirlendi. Apandisitin çıkarılması için ameliyat olması gerektiğini söyleyen Clarke, “Bu rahatsızlığa neyin neden olduğu henüz belli değil, ancak doktorlar kalın bağırsağa dışkı sıkışmasının sebebi olabileceğini belirtti.” diye konuştu.

Ameliyatı sorunsuz bir şekilde geçen ve ağrı kesicilerle tedavi altına alınan Clarke’in gönderisi kısa sürede sosyal medyada milyonlarca izlenmeye ulaştı. Videosunun viral olmasının kendisini şaşırttığını ifade eden Clarke, “Bu aşamada bundan sonra onu serbest bırakmam gerekecek” dedi.



