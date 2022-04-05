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  4. Erkek arkadaşının yanında gaz çıkarmamak için 2 yıl boyunca tuttu! Sonunda hastanelik oldu

Erkek arkadaşının yanında gaz çıkarmamak için 2 yıl boyunca tuttu! Sonunda hastanelik oldu

05.04.2022 11:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İrlanda’da yaşayan bir TikTok kullanıcısı, iki yıl boyunca erkek arkadaşının yanında gaz çıkarmayı reddettiği için hastanelik oldu. 19 yaşındaki genç kız, durumun apandisitinin patlamasına neden olduğunu iddia ettiği gönderisiyle bir anda popüler olmayı başardı. Cara Clarke isimli genç kız sosyal medya paylaşımına, “Gazımı tutuyordum ama bu yüzden hastanede olacağımı hiç düşünmedim” notunu ekledi.

Erkek arkadaşının yanında gaz çıkarmamak için 2 yıl boyunca tuttu! Sonunda hastanelik oldu

İrlanda’da barista olarak çalışan 19 yaşındaki Cara Clarke isimli bir TikTok kullanıcısı herkesi şaşırtan bir paylaşıma imza attı. Clarke, geçen haftalarca mesai saatleri sırasında midesinde şiddetli bir ağrı hissettiğini söyledi. Midesindeki ağrının dayanılamayacak boyuta ulaştığını ifade eden Clarke, “Gözyaşlarımı tutamayacak kadar çok acı çekiyordum. Bacaklarımı hissetmiyordum ve bayılacak gibi oldum. Çalışma arkadaşlarım beni hastaneye kaldırdı” dedi.

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AMELİYATA ALINDI

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Hastanede yapılan kan testleri ve incelemeler sonucunda apandisit patlaması olarak bilinen bir durumun ortaya çıktığı belirlendi. Apandisitin çıkarılması için ameliyat olması gerektiğini söyleyen Clarke, “Bu rahatsızlığa neyin neden olduğu henüz belli değil, ancak doktorlar kalın bağırsağa dışkı sıkışmasının sebebi olabileceğini belirtti.” diye konuştu.

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Ameliyatı sorunsuz bir şekilde geçen ve ağrı kesicilerle tedavi altına alınan Clarke’in gönderisi kısa sürede sosyal medyada milyonlarca izlenmeye ulaştı. Videosunun viral olmasının kendisini şaşırttığını ifade eden Clarke, “Bu aşamada bundan sonra onu serbest bırakmam gerekecek” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya tiktok
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