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Bridgerton 2. sezondan beklenen görüntüler geldi

25.09.2021 22:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Netflix’in rekorlar kıran dizisi Bridgerton 2. sezonundan beklenen görüntüler geldi. Netflix, gerçekleştirdiği TUDUM etkinliği kapsamında Bridgerton 2. sezonundan ilk görüntüleri yayınladı.

Bridgerton 2. sezondan ilk görüntüler, Netflix’in düzenlediği etkinlik kapsamında yayınlandı. Bridgerton 2. sezondan ilk klip, sosyal medyada bomba etkisi yarattı.

BRIDGERTON HAKKINDA

İngiliz yüksek sosyetesini ekranlara taşıyan dizi, kırdığı rekorlar ile herkesi şaşırttı. Aralık 2020‘de Netflix üzerinde yayınlanan yapım, kısa bir süre içerisinde, platformun en çok izlenen yapımları arasına girdi. Hatta bir dönem sıralamada birinci sıraya dahil yükselen Bridgerton, yeni sezona daha büyük beklentiler ile girecek. Bu başarısı Netflix tarafından da ödüllendirilen dizinin, üçüncü ve dördüncü sezonları da şimdiden onaylandı.

BRIDGERTON 2. SEZONDAN KISA KLİP

Hayranların merakla beklediği dizinin çekimlerinin sürdüğü öğrenildi. Seyircilere sürpriz yapmak isteyen Netflix de, şimdiye kadar çekimi tamamlanan kurgudan kısa süreli bir klip yayınladı. İlk bakış başlığı ile yayınlanan videonun açıklama kısmında yer alan, skandal ibaresi ise şimdiden merakları arttırdı. Önümüzdeki sene seyircilerini karşılayacak yapım, şaşırtıcı olayları ekranlara sunacak gibi gözüküyor.

BRİDGERTON 2. SEZON KONUSU

Merakla beklenen yapımın ikinci sezonu, Julia Quinn‘in kaleme aldığı The Viscount Who Loved Me kitabındaki gelişmelere odaklanacak. Lordların ve ailelerin evlilikler ile bağlarını güçlendirdiği dönemi anlatan yapımda, Anthony Bridgerton ve ilişkilerine odaklanacağız. Bu nedenle ilk sezonda alıştığımız Daphne karakterinin macerasına bir müddet olsun ara verilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Netflix
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