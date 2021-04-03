Bridgerton’ın başrol oyuncusu Regé-Jean Page diziye veda ediyor

Netflix’in en çok izlenen dizileri arasında yer alan Bridgerton’dan hayranlarına kötü haber…

İlk sezonu Aralık 2020’de yayınlanan, Londra yüksek sosyetesinde aşkı ve mutluluğu arayan sekiz kardeşi ekranlara taşıyan dizi, Netflix’in en çok izlenen dizileri arasında. Yayınladığı tüm ülkelerde ilk 10'a girmeyi başaran Bridgerton’ın ikinci sezonu için de hazırlıklar yapılmaya başlandı. Ancak Bridgerton hayranlarını üzen bir haber geldi.

Simon Basset'ı canlandıran Regé-Jean Page, dizinin ikinci sezonunda yer almayacak.

Haber, Bridgerton dizisinin resmi Instagram hesabında da duyuruldu. Veda mesajında; “Hastings Dükü'nü oynayan Regé-Jean Page'e veda ediyoruz. Simon'ın ekrandaki varlığını özleyeceğiz ama o, her zaman Bridgerton ailesinin bir parçası olarak kalacak” ifadelerine yer verilirken, bu duygusal vedaya Regé-Jean Page de kayıtsız kalmadı. Veda paylaşımına bıraktığı yorumunda şu ifadelere yer verdi: “Mutlak bir zevk ve ayrıcalıktı! Bu aileye katılmak; ekranda ve ekran dışında, oyuncu kadrosuyla, ekibiyle, tüm hayranlarıyla hayal edebileceğim hiçbir şeye benzemiyordu.”

