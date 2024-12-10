Gelmiş geçmiş en zengin sığınmacı Esad oldu! Tarih onu Rusya'ya kaçırdığı bu parayla hatırlayacak

Suriye'de 27 Kasım 2024 tarihinden itibaren 21. yüzyılın en önemli gelişmelerinden biri yaşandı. Heyet Tahrir Şam'ın (HTŞ) öncülüğündeki muhalif guruplar, Suriye Baas Partisi'nin 61 yıllık iktidarını devirdi.

Suriye'de 2011 yılından itibaren başlayan iç savaşta, yıllar boyu kendi halkını katleden kanlı rejim son buldu. Rusya'ya kaçan Beşar Esad'ın yanında götürdükleri ise dünya gündemine damga vurdu.

RUSYA'YA 135 MİLYAR DOLAR KAÇIRDI

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre Esad’ın 135 milyar dolar kaçırdığını anlatan rejim istihbaratından Halid Beyye “Son düşüş öncesi çok büyük hesaplaşma oldu. Rusya taraftarı komutanlar ve İran destekli komuta kademesi arasında büyük çekişme yaşandı.

"İSTİHBARAT İLE ORDU ARASINDA BİLGİ AKIŞI DURDU"

Halep Komutanı General Muhammed Safadli ve Rusya’nın sadık generali Süheyl Hasan arasında ilk kavga yaşandı. Askerî İstihbarat ve ordu arasında bilgi akışı durdu. Halep düştüğü gün başlayan bozgun muhalifleri Şam’a getirdi” dedi.

273 KOMUTAN İNFAZ EDİLDİ

Beyye, yaşanan süreçte komuta kademesinden 273 üst düzey komutanın da rejim tarafından infaz edildiğini belirtti.