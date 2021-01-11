Bridgerton'un yıldızından iddialı açıklama: 'Bilmeniz gereken her şeyin kamera önünde olduğunu düşünüyorum!'

Netflix’in son dönem en popüler yapımlarından biri olan Bridgerton dizisinin başrol oyuncuları Rege-Jean Page ve Phoebe Dynevor hakkında son dönemde birlikte olduklarına dair dedikodular ortaya çıktı. Yakışıklı aktör Rege-Jean Page, rol arkadaşı Phoebe Dynevor ile çıkan aşk dedikodularını kesin bir dille yalanladı.

31 yaşındaki aktör ve 25 yaşındaki aktris, bazı hayranların Bridgerton dizisindeki yakın ilişkileri nedeniyle gerçek hayatta bir çift olduklarına inanmalarına neden olmuştu.

Access Hollywood ile gerçekleşen bir röportaj sırasında Rege-Jean Page, oldukça yakın olduklarına dair söylentilere son vermek istedi. Genç aktör bu aşkın sadece ekranda olduğunu söyledi.

Rege-Jean Page verdiği röportajda şunları söyledi:

'Bilmeniz gereken her şeyin kamera önünde olduğunu düşünüyorum. Uçan tüm kıvılcımlar, elimize geçen güzel senaryodan çıktı. Bu yüzden parlak kelimelerin, senaryoların ve materyalin fazlasıyla yeterli olduğunu düşünüyorum.'

SEVİŞME SAHNELERİNİ KONUŞURKEN KIZARDI

Aynı röportajda yer alan Phoebe Dynevor, röportaj sırasında Rege-Jean Page ile ekrandaki karakterlerinin birbirine ne kadar yakın olduğunu tartışırken kızardı.