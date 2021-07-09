Bridget Malcolm itiraflarıyla şoke etti! Seks ve kokain önermişler

Bridget Malcolm, yoğun travma sonrası stres bozukluğu nedeniyle daha önce hiçbir şekilde bahsedemediği model endüstrisindeki travmatik deneyimleri hakkında konuştu.

2017 defilesinden sütyen ölçüsünü büyüttüğü için reddedilip çıkarıldığını açıklayan eski Victoria's Secret modeli, bir Instagram videosunda verdiği mücadeleleri samimi bir şekilde dile getirdi.

Bridget; "18 yaşıma geldiğimde tek başıma üç farklı ülkede yaşadım. Antarktika hariç tüm kıtaları gezdim. Çok yaşlı bir adam tarafından tacize uğradım ve birçok kez cinsel saldırıya da uğradım" dedi.

"KOKAİN KULLANMAMI ÖNERDİ"

Bridget yaşadıkları korkunç olayları şu sözlerle anlattı:

Menajerim bana kilo vermek için kokain kullanmamı söyledi... Reşit olmadığım sıralarda ise kilo vermek için çok fazla seks yapmam gerektiği söylendi. İçki içmeden sosyalleşemez oldum. Geceleri uyumak için Xanax ve Ambien'i fazlaca kullanıyordum ve bu daha 18 yaşıma gelmeden önceydi.

Bununla birlikte Bridget, anoreksi ve ortoreksi ile mücadele ederken travma sonrası stres bozukluğu oluştuğunu ve ayrıca anksiyete, depresyon gibi sağlık sorunları ile de mücadele ettiğini açıkladı.



