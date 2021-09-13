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Britney Spears ile Sam Asghari nişanlandı

13.09.2021 12:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Babası Jamie Spears'a karşı 13 yıldır verdiği vasilik mücadelesinde zafere çok yakın olan Britney Spears, özel hayatında da istediği adımları atmaya başladı. 39 yaşındaki şarkıcı sevgilisi Sam Asghari ile nişanlandı.

Britney Spears ile Sam Asghari nişanlandı

Amerikalı pop müzik yıldızı Britney Spears, uzun zamandır erkek arkadaşı olan Sam Asghari ile nişanlandıklarını duyurdu.

Nişanlandığını Instagram'dan paylaştığı bir video ile duyuran Spears, "Buna inanamıyorum" notu düştü. Tahran doğumlu oyuncu ve fitness antrenör olan Sam Asghari de benzer bir paylaşımla nişanı duyurdu.

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27 yaşındaki Asghari'nin menajeri nişan haberini People dergisine doğruladı ve "Çift bugün uzun süredir devam eden ilişkilerini resmiyete dökme kararı aldı.

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Kendilerine gösterilen destek ve sevgiden de büyük mutluluk duydular" dedi. İkili 2016 yılında bir müzik klibinin setinde tanıştı.


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Britney Spears
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