Britney Spears tüm eleştirilere rağmen paylaşmaya devam ediyor! Minik bikini altıyla poz

Yaklaşık 13 yıldır serveti ve neredeyse tüm yaşamı babası Jamie Spears tarafından kontrol edilen Britney Spears, birkaç ay önce vasilik davasını kazanmıştı. Davayı kazanmasından sonra sosyal medyada çıplak paylaşımlar yaparak çocuklarından da tepki alan şarkıcı durmuyor.

41 yaşındaki Britney Spears'ın cinsel ilişkisi olduğu iki Hollywood yıldızına dair itiraflarının da yer aldığı otobiyografi kitabı bu isimlerin avukatlarının engellemesi yüzünden ertelenmişti.

Bu konuda yorumda bulunmayan Britney Spears aylar sonra annesiyle bir araya gelerek gündem oldu.

MÜSTEHCEN POZLARA SON VERMİYOR



TMZ'ye konuşan bir kaynak, Grammy ödüllü şarkıcı ve annesinin Güney Kaliforniya'daki evinde buluştuğunu ve anne ile kızının yarım saat kadar birlikte olduğunu söyledi.

Bu haberlerden sonra ise şarkıcıdan yine müstehcen pozlar geldi. Spears minicik bikinisiyle yine çeşitli fotoğraflar çekti tanga detaylı bikinisini paylaşmaktan çekinmedi.