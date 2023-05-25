MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Britney Spears tüm eleştirilere rağmen paylaşmaya devam ediyor! Minik bikini altıyla poz

Britney Spears tüm eleştirilere rağmen paylaşmaya devam ediyor! Minik bikini altıyla poz

25.05.2023 13:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Britney Spears’ın hayatına dair her şeyi anlattığı otobiyografisi bazı meşhur isimlerle ilgili cinsellik itirafları yüzünden ertelenmişti. Şarkıcı annesi Lynne ile yıllar sonra ilk kez bir araya geldiğini söylemesinin ardından bu pozları paylaştı.

Britney Spears tüm eleştirilere rağmen paylaşmaya devam ediyor! Minik bikini altıyla poz

Yaklaşık 13 yıldır serveti ve neredeyse tüm yaşamı babası Jamie Spears tarafından kontrol edilen Britney Spears, birkaç ay önce vasilik davasını kazanmıştı. Davayı kazanmasından sonra sosyal medyada çıplak paylaşımlar yaparak çocuklarından da tepki alan şarkıcı durmuyor.

41 yaşındaki Britney Spears'ın cinsel ilişkisi olduğu iki Hollywood yıldızına dair itiraflarının da yer aldığı otobiyografi kitabı bu isimlerin avukatlarının engellemesi yüzünden ertelenmişti.

1

Bu konuda yorumda bulunmayan Britney Spears aylar sonra annesiyle bir araya gelerek gündem oldu.

MÜSTEHCEN POZLARA SON VERMİYOR

2
TMZ'ye konuşan bir kaynak, Grammy ödüllü şarkıcı ve annesinin Güney Kaliforniya'daki evinde buluştuğunu ve anne ile kızının yarım saat kadar birlikte olduğunu söyledi.

Kalçası gündem oldu! Ebru Şancı "İç çamaşırı olabilir" dedi Kalçası gündem oldu! Ebru Şancı "İç çamaşırı olabilir" dedi

Bu haberlerden sonra ise şarkıcıdan yine müstehcen pozlar geldi. Spears minicik bikinisiyle yine çeşitli fotoğraflar çekti tanga detaylı bikinisini paylaşmaktan çekinmedi.

İlginizi Çekebilir

Puma, Adidas, Reebok ve dahası... %35'e varan indirimler sizi bekliyor

Puma, Adidas, Reebok ve dahası... %35'e varan indirimler sizi bekliyor

Jack Jones erkek giyim ürünlerinde %45'e varan indirim

Jack Jones erkek giyim ürünlerinde %45'e varan indirim

 Termos deyince akla gelen ilk marka! Stanley termoslarda indirim

Termos deyince akla gelen ilk marka! Stanley termoslarda indirim

 Jack Jones boxer setlerinde %40'a varan indirim! Bu fırsat kaçmaz

Jack Jones boxer setlerinde %40'a varan indirim! Bu fırsat kaçmaz

 Günün fırsatı: Adidas ayakkabıda indirim! En iyi spor ayakkabıları sizin için seçtik

Günün fırsatı: Adidas ayakkabıda indirim! En iyi spor ayakkabıları sizin için seçtik

 Eşsiz bir koku arayanlar buraya! Versace Eros'u sizin için inceledik

Eşsiz bir koku arayanlar buraya! Versace Eros'u sizin için inceledik

 Fiyatı düştü! Tasarım ödüllü Cosori airfryerda kaçırılmayacak fırsat

Fiyatı düştü! Tasarım ödüllü Cosori airfryerda kaçırılmayacak fırsat

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Çalıştığımız yere fakirleri beklemiyoruz" deyip ekledi! Olay sözler"Çalıştığımız yere fakirleri beklemiyoruz" deyip ekledi! Olay sözler
Ünlü isim göğüslerine takıldı! "Beğenmedim"Ünlü isim göğüslerine takıldı! "Beğenmedim"
Anahtar Kelimeler:
Britney Spears sosyal medya yaşında ele aktan

En Çok Okunan Haberler

KKM’de faizden sonra prim yarışı başladı

KKM’de faizden sonra prim yarışı başladı

Konda'dan 2. tur seçim anketi! 3 gün kala oy oranlarını açıkladı

Konda'dan 2. tur seçim anketi! 3 gün kala oy oranlarını açıkladı

Babala TV'deki programa damga vurdu! Kaftancıoğlu...

Babala TV'deki programa damga vurdu! Kaftancıoğlu...

HÜDA PAR'lı vekilden 'milletvekili yemini' çıkışı: 'Doğru değil, değiştirilmesi lazım'

HÜDA PAR'lı vekilden 'milletvekili yemini' çıkışı: 'Doğru değil, değiştirilmesi lazım'

Ağzı ve ayakları bağlanarak öldürüldü

Ağzı ve ayakları bağlanarak öldürüldü

Mansur Yavaş'ın 'HDP' sözleri sonrası AK Parti'den gönderme

Mansur Yavaş'ın 'HDP' sözleri sonrası AK Parti'den gönderme

İlginizi Çekebilir

17 yaşındaki oğlunun kanını alıp vücuduna...

17 yaşındaki oğlunun kanını alıp vücuduna...

Tuvalete düşürdü! 13 yıl sonra karşısında görünce...

Tuvalete düşürdü! 13 yıl sonra karşısında görünce...

Puma, Adidas, Reebok ve dahası... %35'e varan indirimler sizi bekliyor

Puma, Adidas, Reebok ve dahası... %35'e varan indirimler sizi bekliyor

3.5 metrelik timsah saldırınca kolunu kaybetti! “Bu dünyanın sonu değil”

3.5 metrelik timsah saldırınca kolunu kaybetti! “Bu dünyanın sonu değil”

15 yaşındaki öğrencisiyle ilişkisi ifşa edildi! Meğerse tek değilmiş...

15 yaşındaki öğrencisiyle ilişkisi ifşa edildi! Meğerse tek değilmiş...

Jack Jones erkek giyim ürünlerinde %45'e varan indirim

Jack Jones erkek giyim ürünlerinde %45'e varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.