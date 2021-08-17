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Britney Spears üstsüz fotoğraflarına yine üstsüz fotoğraflarla yanıt verdi

17.08.2021 14:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Babası James Parnell Spears'ın vasilikten vazgeçeceğini açıkladıktan sonra özgürlüğüne kavuşmak için gün sayan Britney Spears, üstsüz fotoğrafları hakkında uzun bir açıklama yayınladı. Instagran hesabından yaptığı açıklamayı yine üstsüz fotoğraflarıyla birlikte paylaştı.

Britney Spears üstsüz fotoğraflarına yine üstsüz fotoğraflarla yanıt verdi

Babası Jamie Spears'a karşı vasilik mücadelesi veren ve "Hayatımı geri istiyorum" diyen Britney Spears, sonunda özgürlüğüne kavuşuyor. Spears’in babası Jamie Spears, vasiliğinin askıya alınması için açılan davada mahkemeye kızının vasiliğinden çekilmeyi planladığını söyledikten sonra her fırsatta mutluluğunu dile getiriyor.

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Dava süreci boyunca peş peşe Instagram hesabından çıplak fotoğraflar paylaşan Britney Spears hakkında çeşitli spekülasyonlar ortaya atılmıştı. Bir hafta içinde peş peşe dört defa çıplak fotoğrafını paylaşan Britney Spears’ın hayranları, sosyal medya üzerinden sanatçı hakkında endişelerini dile getirmişlerdi.

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“HAMİLE DEĞİLİM”

Britney Spears’ın çıplak fotoğrafları hakkında bazı kesimler hamile olduğunu iddia ederken, bazıları ise şarkıcının göğüslerini yaptırdığını iddia etmişti. Britney Spears, yine üstsüz fotoğraflarını paylaşarak hakkında ortaya atılan tüm iddiaları kesin bir dille yalanladı.

britney

39 yaşındaki şarkıcı yaptığı açıklamada, “Hayır arkadaşlar. Bir hafta içinde göğüs ameliyatı olmadım. Hayır, hamile de değilim” dedi. İddialar hakkında esprili bir dille yanıt veren şarkıcı “sadece fazla yemek yedim” dedi.

Özgür Britney (Free Britney) kampanyası hakkında da yorum yapan şarkıcı destekçilerine teşekkür ederek, “Bu hareketin benim için hayal edebileceğinizden çok daha derin bir anlamı var. Hayranlarım her zaman çok şaşırtıcıydı ve hepinizi seviyorum” diyerek sözlerini tamamladı.

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Instagram Britney Spears
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