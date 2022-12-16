Britney Spears yine üstsüz! Kocası müstehcen çekimlerinden hoşlanmadığını itiraf etti

Pop müziğin yıldızı Spears ve uzun süredir beraber olduğu nişanlısı Sam Asghari ile evlenmişti. Sam şarkıcının en zor zamanlarında dahi destekçisi olan isimlerden biri.

Öyle ki Instagram'da paylaştığı müstehcen pozları ve garip danslarına yüzünden çocukları ve eski eşiyle yaşadığı sorunlarla dikkat çeken şarkıcıya yine en büyük desteği kocası vermişti.

Anca şarkıcının kocası sonunda rahatsızlığını itiraf etti. Britney Spears yine üstsüz pozlarını paylaşınca Asghari, gönderileri kişisel olarak beğenmese de, karısının uygun gördüğü şekilde kendini ifade etme hakkını savunduğunu söyledi.

Asghari açıklamasında "Böyle şeyler yayınladığı için dünyada zorbalığa uğrayan tek kişi. Şahsen bunları hiç yayınlamamasını tercih ederim, ama ben kimim ki mikroskop altına alınmış ve tüm hayatı boyunca kontrol edilmiş birini kontrol ediyorum" yorumunda bulundu.



