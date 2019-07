Bruce Lee’nin kızından Quentin Tarantino eleştirisi

Prömiyerini Cannes’da gerçekleştiren ve eleştşrmenlerden tam not alan Quentin Tarantino'nun Bir Zamanlar... Hollywood’da (Once Upon A Time In Hollywood) adlı yeni filmi, Bruce Lee’nin kızı tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu. Tarantino’nun şimdiye kadar vizyona girdiği ilk hafta sonunda en yüksek gişe hasılatı yapan filmi hakkında konuşan Lee’nin kızı, babasını “kibirli bir pislik” gibi gösterdiği için Tarantino'yu eleştirdi.

Shannon Lee, yönetmen efsanevi aktörü "saçma sapan ve kibirli bir pislik” gibi resmettiği için “umutlarının yıkıldığını” söyledi. Filmin fragmanında Lee, ellerinin "ölümcül silahlar" olarak kabul edildiğini söylemesinin ardından onunla dalga geçen Brad Pitt'in karakteri Cliff Booth'u sette dövüşe davet ediyor.

Independent Türkçe’den yer alan habere göre: Shannon Lee, babasının Hollywood setlerinde kibirli davranmasının aksine, 1960'ların sonlarında Asya - Amerikalı olan Lee'nin Booth'tan çok daha fazla çalışmak zorunda kaldığını savundu. Yahoo News'e konuşan Shannon Lee şunları söyledi: