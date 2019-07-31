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Bruce Lee’nin kızından Quentin Tarantino eleştirisi

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SİNEMA TV  | 31.07.2019 08:36 | Son Güncelleme

Bruce Lee’nin kızı Shannon Lee, Quentin Tarantino'nun Bir Zamanlar... Hollywood’da (Once Upon A Time In Hollywood) adlı yeni filminde yer alan Lee tasvirini eleştirdi.

Bruce Lee’nin kızından Quentin Tarantino eleştirisi

Prömiyerini Cannes’da gerçekleştiren ve eleştşrmenlerden tam not alan Quentin Tarantino'nun Bir Zamanlar... Hollywood’da (Once Upon A Time In Hollywood) adlı yeni filmi, Bruce Lee’nin kızı tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu. Tarantino’nun şimdiye kadar vizyona girdiği ilk hafta sonunda en yüksek gişe hasılatı yapan filmi hakkında konuşan Lee’nin kızı, babasını “kibirli bir pislik” gibi gösterdiği için Tarantino'yu eleştirdi.

Shannon Lee, yönetmen efsanevi aktörü "saçma sapan ve kibirli bir pislik” gibi resmettiği için “umutlarının yıkıldığını” söyledi. Filmin fragmanında Lee, ellerinin "ölümcül silahlar" olarak kabul edildiğini söylemesinin ardından onunla dalga geçen Brad Pitt'in karakteri Cliff Booth'u sette dövüşe davet ediyor.

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Independent Türkçe’den yer alan habere göre: Shannon Lee, babasının Hollywood setlerinde kibirli davranmasının aksine, 1960'ların sonlarında Asya - Amerikalı olan Lee'nin Booth'tan çok daha fazla çalışmak zorunda kaldığını savundu. Yahoo News'e konuşan Shannon Lee şunları söyledi:

Filmde gösterilenlerin ardındaki tüm gerekçeleri anlayabiliyorum. İki karakterin anti kahraman olduğunu ve bunun ‘acaba nasıl olurdu’ bağlamındaki bir çeşit öfke fantezisi olduğunu anlıyorum. Bariz şekilde çok fazla ırkçılık ve dışlama içeren bir zaman dilimini tasvir ediyorlar.

Lee sözlerine şöyle devam etti:

Brad Pitt karakterini, Bruce Lee'yi yenebilecek süper havalı bir karakter yapmak istemelerini anlıyorum. Fakat ona, yaşadığı zamanlarda beyaz Hollywood’un davrandığı gibi davranmaları gerekmezdi.

Lee, babasının "...başka pek çok kişiye doğal olarak verilmiş başarılara ulaşmak için üç kat daha fazla mücadele etmiş biri" gibi tasvir edilmemesini utanç verici diye niteledi ve filmi izlerken yaşadığı deneyimin, izleyicilerin "babasına gülüşünü" dinlemek zorunda kaldığı için "rahatsız edici" olduğunu söyledi.

Lee filmde babasını canlandıran Mike Moh'un aktörlük yeteneklerine övgüde bulundu fakat Tarantino'nun Moh'u "karikatürize etme" kararını eleştirdi ve Steve McQueen (Damian Lewis) de dahil olmak üzere diğer beyaz Hollywood figürlerine neden bunun uygulanmadığını sorguladı.

Bir Zamanlar... Hollywood’da Türkiye'de 23 Ağustos'ta vizyona girecek.


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Bruce Lee Quentin Tarantino Bir Zamanlar... Hollywood'da Once Upon A Time In Hollywood

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