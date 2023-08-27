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Bu acıya yürek dayanmaz! Henüz 17 yaşındaydı... İlk iş gününde feci şekilde can verdi

27.08.2023 10:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güngören'de çalıştığı şantiyedeki ilk iş gününde, vinçten kafasına malzeme düşen 17 yaşındaki Y.Z., hayatını kaybetti. Polis ekipleri şantiyede inceleme yaparken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu acıya yürek dayanmaz! Henüz 17 yaşındaydı... İlk iş gününde feci şekilde can verdi

Kahreden olay, saat 17.00 sıralarında Tozkoparan Mahallesi'nde bulunan bir inşaat şantiyesinde yaşandı. İddiaya göre, 17 yaşındaki Y.Z., il dışından İstanbul'a inşaatta çalışmak için geldi. Y.Z.'nin ilk iş gününde, şantiyedeki vinçten düşen malzeme kafasına geldi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Y.Z., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri şantiyede inceleme yaparken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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"BURADA BİR İHMAL OLDUĞU ORTADADIR"

Olayı anlatan Muhammed Haluk Çavuşoğlu, "Buradaki çalışanlardan aldığımız bilgiler üzerine, 16 - 17 yaşlarında bir kardeşimiz burada çalıştığı esnada oluyor. Bugün de burada çok rüzgar vardı. Çalışma arkadaşları da "Rüzgarlı alanda vinçleri kaldırmayalım" demişler. Sorumlusu kimse çalışabileceğini söylüyor. Vinç kaldırıldıktan sonra üzerine demir ya da tahta düşüyor ve vefat ediyor. İş güvenliği uzmanına durumu sorduk. Bize ismini bilmediklerini söylediler. İsmini bilmediğiniz insanı nasıl çalıştırıyorsunuz? Henüz bugün işe başladığı söylendi. Neticesinde burada bir ihmalin olduğu ortadadır. Bunun gerçekten araştırılmasını ve bu tarz olayların son bulmasını diliyoruz" dedi.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Güngören İnşaat şantiye vinç

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