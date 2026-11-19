Olay, Kulp ilçesine bağlı Aygün Mahallesi grup yolunda meydana geldi. Bölgede etkisini gösteren sağanak yağışların ardından derenin su seviyesi yükseldi. Artan suyun oluşturduğu baskıya dayanamayan beton köprü, kısa süre içerisinde çöktü.

ÇATIRTI SESLERİNİ DUYUNCA KAMERAYA SARILDILAR

Köprünün yakınında bulunan vatandaşlar, köprü ayağından gelen çatırdama seslerini fark etti. Yapının yıkılabileceğini tahmin eden çevredekiler, cep telefonlarıyla kayıt almaya başladı.

Bir süre sonra köprü, yükselen suyun etkisiyle saniyeler içerisinde yıkıldı. Köprünün çökmesi sırasında herhangi bir kişinin zarar görmediği öğrenildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır