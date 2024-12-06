Bu akşam (6 Aralık Cuma) hangi diziler var? Arka Sokaklar, Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını yeni bölüm yayınlanacak mı? Güncel TV YAYIN AKIŞI

Cuma akşamları hangi dizilerin yayınlanacağı, dizi takipçileri tarafından merak ediliyor. Bu akşam televizyon ekranlarında yine reyting rekorları kıran diziler yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak. Peki, Arka Sokaklar, Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını yeni bölüm yayınlanacak mı? İşte güncel tv yayın akışı bilgisi...
Bu akşam Atv ekranlarında tam 20:00'da Oktay Kaynarca'nın sunduğu 'Kim Milyoner Olmak İster?' yarışması yayınlanacak.
Star Tv'de ise başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını dizisi yeni bölümüyle ekranda olacak.
Show Tv'de ise reyting rekortmeni dizi Kızılcık Şerbeti saat 20:00'da izleyicisinin karşısına çıkacak.
Show Tv'de ise reyting rekortmeni dizi Kızılcık Şerbeti saat 20:00'da izleyicisinin karşısına çıkacak.
Kanal D'de ise Arka Sokaklar'ın yeni bölümünün olup olmayacağı merak ediliyor. Ancak kanalın yayın akışı henüz yayınlanmadı.
ATV YAYIN AKIŞI
06: 00 Hercai
07: 00 Kahvaltı Haberleri
08: 30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10: 00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13: 00 atv Gün Ortası
14: 00 Sen Anlat Karadeniz
16: 00 Esra Erol'da
19: 00 atv Ana Haber
20: 00 Kim Milyoner Olmak İster?
00: 20 Holding
02: 40 Aldatmak
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah
10:00 Kızılcık Şerbeti
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Kızılcık Şerbeti
00:15 Siyah Kalp
02:45 Bahar
04:45 Kalpazan
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Güne Başlarken
09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Söz
19:00 Star Haber
20:00 Yalı Çapkını
00:30 Erkenci Kuş
03:00 Baba Ocağı
05:00 Söz
NOW YAYIN AKIŞI
07.30 İlk Bakış
08.00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12.30 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet...
13.30 En Hamarat Benim
16.30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce
19.00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20.00 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet...
23.30 Orta Sayfa
01.15 Hudutsuz Sevda
04.00 Her Yerde Sen
06.00 Senden Daha Güzel
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Dizi
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık / Yeni Bölüm
08:30 Aramızda Kalmasın / Canlı
11:00 MasterChef Türkiye
12:45 İlkay Buharalı'yla Gerçekler / Canlı
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm
20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm
00:15 İlkay Buharalı'yla Gerçekler
02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
04:30 Aramızda Kalmasın
Okuyucu Yorumları 0 yorum