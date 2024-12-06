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  4. Bu akşam hangi diziler var? Arka Sokaklar, Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını yeni bölüm yayınlanacak mı? 6 Aralık Cuma ATV, NOW TV, Kanal D, Show Tv, Star Tv, TV8 güncel yayın akışı

Bu akşam hangi diziler var? Arka Sokaklar, Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını yeni bölüm yayınlanacak mı? 6 Aralık Cuma ATV, NOW TV, Kanal D, Show Tv, Star Tv, TV8 güncel yayın akışı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
06.12.2024 08:57
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6 Aralık Cuma akşamı televizyonda hangi dizi, film ve yarışmaların olduğu yoğun bir şekilde araştırılıyor. Bu akşam yine reyting rekorları kıran diziler ekrandaki yerini alacak. RTÜK tarafından durdurma cezası alan Arka Sokaklar'ın yeni bölümünün yayınlanıp yayınlanmayacağı da merak konusu. İşte, 6 Aralık Cuma ATV, NOW TV, Kanal D, Show Tv, Star Tv, TV8 güncel yayın akışı bilgisi...

Bu akşam hangi diziler var? Arka Sokaklar, Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını yeni bölüm yayınlanacak mı? 6 Aralık Cuma ATV, NOW TV, Kanal D, Show Tv, Star Tv, TV8 güncel yayın akışı

Cuma akşamları hangi dizilerin yayınlanacağı, dizi takipçileri tarafından merak ediliyor. Bu akşam televizyon ekranlarında yine reyting rekorları kıran diziler yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak. Peki, Arka Sokaklar, Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını yeni bölüm yayınlanacak mı? İşte güncel tv yayın akışı bilgisi...

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

Bu akşam Atv ekranlarında tam 20:00'da Oktay Kaynarca'nın sunduğu 'Kim Milyoner Olmak İster?' yarışması yayınlanacak.

milyoner

Star Tv'de ise başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını dizisi yeni bölümüyle ekranda olacak.

YALI ÇAPKINI

Show Tv'de ise reyting rekortmeni dizi Kızılcık Şerbeti saat 20:00'da izleyicisinin karşısına çıkacak.

kızılcık

Show Tv'de ise reyting rekortmeni dizi Kızılcık Şerbeti saat 20:00'da izleyicisinin karşısına çıkacak.

arka sokaklar

Kanal D'de ise Arka Sokaklar'ın yeni bölümünün olup olmayacağı merak ediliyor. Ancak kanalın yayın akışı henüz yayınlanmadı.

ATV YAYIN AKIŞI
06: 00 Hercai

07: 00 Kahvaltı Haberleri

08: 30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10: 00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13: 00 atv Gün Ortası

14: 00 Sen Anlat Karadeniz

16: 00 Esra Erol'da

19: 00 atv Ana Haber

20: 00 Kim Milyoner Olmak İster?

00: 20 Holding

02: 40 Aldatmak

SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah

10:00 Kızılcık Şerbeti

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Kızılcık Şerbeti

00:15 Siyah Kalp

02:45 Bahar

04:45 Kalpazan

STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Güne Başlarken

09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 Söz

19:00 Star Haber

20:00 Yalı Çapkını

00:30 Erkenci Kuş

03:00 Baba Ocağı

05:00 Söz

NOW YAYIN AKIŞI
07.30 İlk Bakış

08.00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12.30 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet...

13.30 En Hamarat Benim

16.30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce

19.00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20.00 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet...

23.30 Orta Sayfa

01.15 Hudutsuz Sevda

04.00 Her Yerde Sen

06.00 Senden Daha Güzel

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Dizi

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık / Yeni Bölüm

08:30 Aramızda Kalmasın / Canlı

11:00 MasterChef Türkiye

12:45 İlkay Buharalı'yla Gerçekler / Canlı

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm

20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm

00:15 İlkay Buharalı'yla Gerçekler

02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

04:30 Aramızda Kalmasın

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