Bu cenazeyi görenler şaşkına döndü, sosyal medyadan paylaştı!

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde kar yağışı sonrasında ilginç bir görüntü ortaya çıktı.

Adapazarı Kayrancık Mahallesi’nde kar yağışı sonrasında bir vatandaş, cami bahçesinde kardan adamlar ile cemaat oluşturdu. Musalla taşına da kardan bir cenaze koyan vatandaş, fotoğrafladığı o anlar sosyal medya hesabından paylaştı. Kardan yapmış olduğu hoca, cemaat ve cenazeyi görenler ise şaşırdı.

KEMENÇE EŞLİĞİNDE HORON

Düzce'de ise vatandaşlar keyif sürdü. Kemençe eşliğinde horon oynayan vatandaşlar, eğlenceli anlar yaşadı. Yoğun ve şiddetli kar yağışı, bazı şehirlerde araçların ve vatandaşların mahsur kalmasına neden oldu. Düzce'nin Beyköy beldesinde de vatandaşlar kar yağışının keyfini sürdü. Kemençe eşliğinde horon oynayan vatandaşlar keyifli anlar yaşadı. Kemençe sesi ile mest olan bazı vatandaşlar ise karların içinde yuvarlandı. O anlar bir başka vatandaş tarafından görüntülendi.

''AYI YAPMAYI KAFAMA KOYMUŞTUM''

Tokat’ta bir fabrikada çalışan Mehmet Halil Tekin kardan adeta sanat eserleri oluşturuyor. Bugüne kadar kardan insan büstü, köpek, at, eşek, keçi, horoz, kaplumbağa yapan Tekin’in son eseri ayı oldu. Evinin bahçesinde birkaç saat süren çalışmanın ardından kardan ayı eserini ortaya çıkardı. Çocuklar kardan ayı ile poz vererek hatıra fotoğrafı çekindi. Tekin, yağlı boya resimler yaparak başladığı el sanatında heykelciliğe yöneldiğini söyledi. Heykeli işlemesinin zor olması nedeni ile kardan heykeller yapmaya yöneldiğini belirten Tekin, “Daha önce kardan at, eşek, kurt yaptım. Ayı yapmayı kafama koymuştum. Onu gerçekleştirmek için uğraştım. Normalde bir saat, bir buçuk saat gibi bir zamanım alıyor” dedi.

''YETENEK BABADAN GELİYOR BİZDE''

Kardan ayıyı görenlerin şaşırdığını ifade eden Tekin, “Hatıra olarak kalsın diye fotoğraf çekinenler oluyor. Yetenek babadan geliyor bizde. Bütün kardeşlerimde yetenek var. Benimki de resim ve bu yönünde. Kardan eserlerim kalıcı olmuyor eriyor. Ama o da onun o anki yaptığınız mutluluk yetiyor bana. Bir huzur, mutluluk veriyor. Kardan ayrıca deve düşünüyorum. Kar yeterli yağmadığı için ancak elimizdeki bulunan karlarla bu kadar yapabiliyoruz” diye konuştu.

KARDAN TAVŞAN

Tokat’ta bir vatandaş tarafından ağaca kardan yalpan tavşan görenleri şaşırttı. Tavşanın yüz kısmı ve kulaklarının yer ağacın fotoğrafını çekenler sosyal medya hesaplarında paylaştı.

(İHA)



