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Bu da Survivor anketi! 'Kıbrıs finaline hangi 5 isim kalır?'

MAGAZİN HABERLERİ  | 08.06.2018 14:17 | Son Güncelleme

'Survivor 2018'in erkek yarışmacılarından kimleri destekliyorsunuz?' anketine 15 bin kişi oy verdi. Ünlüler takımından Adem Kılıççı zirvede yer aldı. 'Kıbrıs finaline hangi 5 isim kalır?' anketinde ise ilginç sonuçlar ortaya çıktı

Bu da Survivor anketi! 'Kıbrıs finaline hangi 5 isim kalır?'

Survivor için bomba anket! POSTA yazarı Mesut Yar, Poltio isimli anket sitesinin yaptığı anketi köşesine taşırken, Survivor izleyicisinin erkek adaylardan en çok Adem'i desteklediğini yazdı.

Mesut Yar, Kıbrıs'a gidecek isimlerin başında ise Anıl'ın desteklendiği aktardı.

İŞTE O ANKETİN SONUÇLARI:

''En çok izlenen yarışma hâlâ Survivor (TV8). En çok konuşulan da.

Neyse. Poltio isimli anket sitesi Survivor'u ankete açmış.

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Buna göre Türk halkı Survivor 2018'in erkek yarışmacıları arasında en çok Adem'i desteklemiş...

'Survivor 2018’in erkek yarışmacılarından kimleri destekliyorsunuz?' anketine katılan 15.812 kişinin yüzde 22'si Adem Kılıççı cevabını vermiş.

Bu seçeneğin dışında katılımcıların yüzde 17.8'i Hilmi Cem İntepe'yi, yüzde 14.1'i Turabi Çamkıran'ı, yüzde 9.3'ü Anıl Berk Baki'yi desteklediğini belirtmiş...

'Survivor 2018’in Kıbrıs finaline hangi beş isim kalır?' anketinde ise 11.333 kişi oy kullanmış.

İlk 5’te yüzde 15.7'lik oranla Anıl Berk, yüzde 15.2'lik oranla Sema, yüzde 14.8'lik oranla Adem, yüzde 13.1'lik oranla Hilmi Cem ve yüzde 10.1'lik oranla Turabi yer almış. Bilginize!''

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Anahtar Kelimeler:
Survivor survivor 2018 survivor erkekler

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