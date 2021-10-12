“Bu da varmış” dedirtti! Sebze fobisi olan kadının hikayesi şoke etti

Kuzey Yorkshire'dan 34 yaşındaki Charlotte Whittle, hayatının neredeyse her bölümünü etkilediğini söylediği ciddi bir yemek fobisine sahip. Çocukluğunda yemek konusunda büyük bir travma yaşadığını belirten Charlotte Whittle, sebze yediği zaman sürekli olarak istifra ettiğini dile getirdi. Bu tarvması daha sonrasında ise soslu yemekler ve yoğun kıvamlı sıvılardan korkmaya dönüştü.

“BU DURUM AŞK HAYATIMI DA ETKİLEDİ”

Yemekler konusunda bir hayli seçici olduğunu ve çoğu yemekten korktuğunu dile getiren Whittle, bu durumun aşk hayatını etkilediğini söyledi. Özellikle randevularda yemek yeme zorunluluğunu hissettiğini belirten Whittle, uzun süredir köpeğiyle birlikte bir at çiftliğinde yaşıyor.

Yeme alışkanlığının bozulmasından sonra yakın çevresi ve ailesinin tedavi olması gerektiğine yönelik ısrarlarına dayanamayan Whittle tek hayalinin rahat bir şekilde yemek yemek olduğunu söyledi. Whittle, “Hayalim, yemek hakkında endişelenmeden arkadaşlarla yemeğe veya bir randevuya gitmek. Umarım oraya gidebilirim” dedi.



