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  4. Bu defa jigolo oldu... Çağatay Ulusoy'un duş sahnesi sosyal medyayı salladı! 'Bunu da gördük'

Bu defa jigolo oldu... Çağatay Ulusoy'un duş sahnesi sosyal medyayı salladı! 'Bunu da gördük'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
27.09.2024 08:25
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Yakışıklılığının yanı sıra başarısıyla da adından söz ettiren Çağatay Ulusoy bu defa Netflix için çektiği başarollerini Ebru Şahin ve Şenay Gürler ile paylaştığı 'Tam Bir Centilmen' filmi ile adından söz ettirdi. Yeni filminde jigolo karakterine hayat veren Ulusoy'un duş sahnesi sosyal medyayı salladı.

Bu defa jigolo oldu... Çağatay Ulusoy'un duş sahnesi sosyal medyayı salladı! 'Bunu da gördük'

Rol aldığı her projede adından söz ettiren Çağatay Ulusoy şimdide Netflix için çektiği yeni filmiyle gündeme bomba gibi düştü. Ulusoy, Ebru Şahin ve Şenay Gürler ile başrolünü paylaştığı filmde bir jigoloyu canlandırıyor.

FİLM

Onur Bilgetay'ın yönetmenliğindeki "Tam Bir Centilmen" filmindeki cesur sahneler kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Bu sahneler biri de Çağatay Ulusoy'un duş sahnesi oldu.

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YORUM YAĞDI

Filmde yer alan duş sahnesinde Çağatay Ulusoy'un bel gamzeleri bile görüldü. O sahnenin görüntüsü kısa sürede gündem olurken 'bunu da gördük', 'gamzesi bile varmış', 'belindeki gamzeleri bile gördük' gibi yorumlar yapıldı.

1 ÇAĞATAY

"Jigololuk yapan çekici bir adamın hayatı, bir kadına âşık olmaya başlamasıyla altüst olur. Artık gerçek isteklerini ve ihtiyaçlarını keşfetmesi gerekecektir." konulu film, izleyenleri merak ettirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Netflix Çağatay Ulusoy Ebru Şahin Şenay Gürler
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