Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber
  4. Sonunda bu da oldu! Düğünde kalp krizi geçirerek ölen gelinin yerine damadı kardeşiyle evlendirdiler

Sonunda bu da oldu! Düğünde kalp krizi geçirerek ölen gelinin yerine damadı kardeşiyle evlendirdiler

01.03.2023 10:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hindistan’ın Gujarat eyaletindeki Nari köyündeki bir tören ilginç bir olaya sahne oldu. Genç gelin Hetal, Ranabhai Butabhai Algotar'ın oğlu Vishal ile evlenmeye hazırlanıyordu. Ancak gelin Hetal fazla heyecandan kalp krizi geçirerek düğünde vefat etti. Düğünü bitirmek yerine damat dakikalar içinde gelinin kız kardeşiyle evlendirildi.

Sonunda bu da oldu! Düğünde kalp krizi geçirerek ölen gelinin yerine damadı kardeşiyle evlendirdiler

Hindistan’ın Gujarat eyaletindeki Nari köyünde gerçekleşen bir düğün töreninin ilk dakikalarında gelin Hental başının döndüğünü ve kendisini iyi hissetmediğini söyleyerek aniden bayıldı. Gelin hastahaneye kaldırılırken doktorlar Hental’in kalp krizinden vefat ettiğini söyledi. Hetal'in Jinabhai Rathore adında yerel bir adam olan babası, düğünü bozmak yerine damat Vishal'ın onun yerine diğer kızıyla evlenmesini önerdi. Damat teklifi kabul ederek baldızıyla evlendi ve düğün töreni kaldığı yerden devam etti.

DÜĞÜN BİTENE KADAR CESEDİ MORGTA BEKLETTİLER

2

Yerel haber kaynağı Hdni Latest’te yer alan habere göre, düğün töreni bitene kadar vefat eden eski gelinin cenazesi hastane morgunda bekletildi. Ardından ise cenaze işlemlerinin başlatıldığı ifade edildi.

İlginizi Çekebilir

Damadın verdiği başlık parası sahte çıkınca...

Damadın verdiği başlık parası sahte çıkınca...

 Davetliler şaşırdı! Papaz damada düğünün ortasında yumruk attı

Davetliler şaşırdı! Papaz damada düğünün ortasında yumruk attı

 Evinde komşusuyla bastı! Öfkeli koca sevgiliyi döverek öldürdü

Evinde komşusuyla bastı! Öfkeli koca sevgiliyi döverek öldürdü

 Sokakta kadını dövdü! Bunu beklemiyordu

Sokakta kadını dövdü! Bunu beklemiyordu

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
“Hâlâ rüyalarıma giriyor” dedi! “Cansız bedenlere ulaşmak bile...”“Hâlâ rüyalarıma giriyor” dedi! “Cansız bedenlere ulaşmak bile...”
Amerikalı sismologlar depremleri inceledi! “Öğreneceklerimiz var”Amerikalı sismologlar depremleri inceledi! “Öğreneceklerimiz var”
Rusya ordusunun ikinci ismiydi! Çıplak dans ettiği anlar sızdırıldıRusya ordusunun ikinci ismiydi! Çıplak dans ettiği anlar sızdırıldı
Anahtar Kelimeler:
Hindistan düğün

En Çok Okunan Trend Haberler

Korkunç kaza! İki tren çarpıştı: 32 ölü, 85 yaralı

Korkunç kaza! İki tren çarpıştı: 32 ölü, 85 yaralı

Canlı yayını unuttu! “O bizim Celâl’den daha iyi”

Canlı yayını unuttu! “O bizim Celâl’den daha iyi”

“Hiçbir ülke böyle bir felakete hazır olamaz”

“Hiçbir ülke böyle bir felakete hazır olamaz”

Bir gören bir daha baktı! Yıkılan minare binayı ikiye böldü

Bir gören bir daha baktı! Yıkılan minare binayı ikiye böldü

İlginizi Çekebilir

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Yağmur çamur demeden giyebileceğiniz en rahat ve şık outdoor montları sizin için seçtik

Yağmur çamur demeden giyebileceğiniz en rahat ve şık outdoor montları sizin için seçtik

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Kalitesiyle öne çıkıyor, retro tasarımıyla göz dolduruyor!

Kalitesiyle öne çıkıyor, retro tasarımıyla göz dolduruyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.