Çinli adamın çeyiz teslimatı gündem yarattı! Aşkını 28 milyon TL ile kanıtladı... Onlarca kişi deste deste parayı taşıdı

30 yaşındaki damat Çin’in Zhejiang eyaletinin Taizhou bölgesinden çeyizini gelinin aynı bölgedeki evine göndermek için ummalı bir çalışma yaptı. Damat gelinin ailesine tam 48 milyon baht (28 milyon 913 bin 264 TL) değerindeki çeyizi gönderirken o anları kaydederek sosyal medyadan paylaştı. Çeyizi evinden geline götürmek için zırhlı bir araç, bir koruma ekibi ve dört banka güvenlik görevlisi kiralayan adamın sosyal medyadan yaptığı paylaşımı kısa sürede viral olmayı başardı.

MİLYONLARCA İZLENMEYE ULAŞTI

Weibo’da paylaşılan görüntüler kısa sürede 5 milyon izlenmeye ulaşırken damat çeyizin bir gelenek olduğunu ve sosyal medyada bu kadar dikkat çekmesini beklemediğini söyledi. Nişan töreninden sonra gelinin ailesi altınları ve mücevherleri alırken, güvenlik personeli parayı doğrudan bankaya götürerek gelinin hesabına yatırdı.