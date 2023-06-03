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  4. Çinli adamın çeyiz teslimatı gündem yarattı! Aşkını 28 milyon TL ile kanıtladı... Onlarca kişi deste deste parayı taşıdı

Çinli adamın çeyiz teslimatı gündem yarattı! Aşkını 28 milyon TL ile kanıtladı... Onlarca kişi deste deste parayı taşıdı

03.06.2023 08:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsmi açıklanmayan Çinli bir damat gelinin ailesine 48 milyon baht (28 milyon 913 bin 264 TL) değerindeki çeyizi zırhlı bir araç ve koruma ekibiyle gönderdi. Görüntüler sosyal medyada gündem yaratmayı başardı. Damadın çeyizinde nakit paranın yanında altın, lüks saatler, elmas ve mücevherler yer aldı.

Çinli adamın çeyiz teslimatı gündem yarattı! Aşkını 28 milyon TL ile kanıtladı... Onlarca kişi deste deste parayı taşıdı

30 yaşındaki damat Çin’in Zhejiang eyaletinin Taizhou bölgesinden çeyizini gelinin aynı bölgedeki evine göndermek için ummalı bir çalışma yaptı. Damat gelinin ailesine tam 48 milyon baht (28 milyon 913 bin 264 TL) değerindeki çeyizi gönderirken o anları kaydederek sosyal medyadan paylaştı. Çeyizi evinden geline götürmek için zırhlı bir araç, bir koruma ekibi ve dört banka güvenlik görevlisi kiralayan adamın sosyal medyadan yaptığı paylaşımı kısa sürede viral olmayı başardı.

MİLYONLARCA İZLENMEYE ULAŞTI

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Weibo’da paylaşılan görüntüler kısa sürede 5 milyon izlenmeye ulaşırken damat çeyizin bir gelenek olduğunu ve sosyal medyada bu kadar dikkat çekmesini beklemediğini söyledi. Nişan töreninden sonra gelinin ailesi altınları ve mücevherleri alırken, güvenlik personeli parayı doğrudan bankaya götürerek gelinin hesabına yatırdı.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Çin çeyiz

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