Bu film için Star Wars’u erteledi! Patty Jenkins’in yöneteceği filmin çekimleri askıya alındı

Wonder Woman filmlerinin yönetmeni Pattay Jenkins’in Rogue Squadron isminde yeni bir Star Wars filmi çekeceği konuşuluyordu. Yeni filmin Star Wars evreninin savaş pilotlarına odaklanacağı ifade edilmişti. The Hollywood Reporter’ın haberine göre Rogue Squadron filminin çekimleri, Patty Jenkins’in yoğun çalışma programı ve hazırlık sürecinin tam olarak tamamlanamaması nedeniyle süresiz olarak ertelendi.

YENİ VİZYON TARİHİ BELİRSİZLİĞİNİ KORUYOR

Patty Jenkins’in çalışma programı, Star Wars filminin 2022 yılında da çekilmesini zorlaştırıyor. Tam olarak resmi bir açıklama yapılmasa da Patty Jenkins’in Warner Bros. için Wonder Woman 3 filmine yoğunlaşacağı iddia ediliyor.



