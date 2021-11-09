Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Sinema TV
  4. Bu film için Star Wars’u erteledi! Patty Jenkins’in yöneteceği filmin çekimleri askıya alındı

Bu film için Star Wars’u erteledi! Patty Jenkins’in yöneteceği filmin çekimleri askıya alındı

09.11.2021 17:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Star Wars evreninde geçen Rogue Squadron filminin çekimleri, yönetmen Patty Jenkins’in yoğun çalışma programı ve hazırlık sürecinin tamamlanmaması nedeniyle süresiz olarak ertelendi.

Bu film için Star Wars’u erteledi! Patty Jenkins’in yöneteceği filmin çekimleri askıya alındı

Wonder Woman filmlerinin yönetmeni Pattay Jenkins’in Rogue Squadron isminde yeni bir Star Wars filmi çekeceği konuşuluyordu. Yeni filmin Star Wars evreninin savaş pilotlarına odaklanacağı ifade edilmişti. The Hollywood Reporter’ın haberine göre Rogue Squadron filminin çekimleri, Patty Jenkins’in yoğun çalışma programı ve hazırlık sürecinin tam olarak tamamlanamaması nedeniyle süresiz olarak ertelendi.

Chloé Zhao imzalı ‘Eternals’ filminin sansür yasaklarını dinlemediği için gösterimi yasaklandıChloé Zhao imzalı ‘Eternals’ filminin sansür yasaklarını dinlemediği için gösterimi yasaklandı

YENİ VİZYON TARİHİ BELİRSİZLİĞİNİ KORUYOR

2

Patty Jenkins’in çalışma programı, Star Wars filminin 2022 yılında da çekilmesini zorlaştırıyor. Tam olarak resmi bir açıklama yapılmasa da Patty Jenkins’in Warner Bros. için Wonder Woman 3 filmine yoğunlaşacağı iddia ediliyor.

Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok (Spider Man: No Way Home) filminden ilk afiş paylaşıldıÖrümcek Adam: Eve Dönüş Yok (Spider Man: No Way Home) filminden ilk afiş paylaşıldı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yılın En Avantajlı Dönemi: Kasım İndirimleriYılın En Avantajlı Dönemi: Kasım İndirimleri
PARTNER Türkiye'nin önde gelen iki giyim devinden skandal görüntüler! Etiketi kaldırınca şok yaşadı Türkiye'nin önde gelen iki giyim devinden skandal görüntüler! Etiketi kaldırınca şok yaşadı
Talihsizlikler bitmiyor! Ölüm setinde bir kaza dahaTalihsizlikler bitmiyor! Ölüm setinde bir kaza daha
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Cinsiyet kalıplarını yıkıyor! İç çamaşırı giymeden...

Cinsiyet kalıplarını yıkıyor! İç çamaşırı giymeden...

Kaynaklar tükeniyor! Tehlike çanları çalıyor

Kaynaklar tükeniyor! Tehlike çanları çalıyor

Estetiklerinin sayısını unuttu! “Umrumda değil”

Estetiklerinin sayısını unuttu! “Umrumda değil”

Binlerce dolar harcadı! Eski haline övgü yağdı

Binlerce dolar harcadı! Eski haline övgü yağdı

İlginizi Çekebilir

Fiyat/performansı ile kalpleri çalan 3000 TL altı laptop önerileri

Fiyat/performansı ile kalpleri çalan 3000 TL altı laptop önerileri

Vücudunda yer kalmadı! Dövmesiz halini paylaşınca övgüler yağdı

Vücudunda yer kalmadı! Dövmesiz halini paylaşınca övgüler yağdı

Kütür kütür turşular yapabilmek için mutlaka bilmeniz gerekenler

Kütür kütür turşular yapabilmek için mutlaka bilmeniz gerekenler

Salgını bilmişti! Kehanetleri tüyler ürpertiyor

Salgını bilmişti! Kehanetleri tüyler ürpertiyor

Sosyal medya bu çekim hatasını konuşuyor! “Nasıl yaptınız?”

Sosyal medya bu çekim hatasını konuşuyor! “Nasıl yaptınız?”

Göğüs ölçüleriyle dalga geçtiler! Cevabı sert oldu

Göğüs ölçüleriyle dalga geçtiler! Cevabı sert oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.