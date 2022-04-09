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Bu habere çok üzüleceksiniz: Domates ve salatalığı asla birlikte yememelisiniz!

09.04.2022 08:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Domates ve salatalık ayrılmaz bir ikilidir. Sabah kahvaltılarında, öğlen yemeklerinde veya akşam yemeklerinde mutlaka sofrada yer alır. Her öğünün vazgeçilmezi olan domates ve salatalık yaz aylarının da favorilerinden biridir. Ancak uzmanlar bu ikiliyle birlikte kötü bir haber verdi. Ayrılmaz ikili domates ve salatalığın aslında birlikte yenilmemesi gerekiyormuş. Salatalık ve domatesi birlikte tüketmenin sağlık açısından beklenmeyen zararları ortaya çıktı.

Bu habere çok üzüleceksiniz: Domates ve salatalığı asla birlikte yememelisiniz!

Domates ve salatalık sofralarımızın baş tacıdır. Genellikle aynı tabağa doğranırlar. Salata olarak tüketilir. Özellikle yaz aylarında domates ve salatalık hem doyurucudur hem de ferahlık verir. Uzmanlar kimsenin aklına gelmeyecek bir uyarı yaptı.

BİRLİKTE TÜKETİLMEMELİ

Bazı besinleri birlikte tüketmek sakıncalı olabiliyor. Sofralarımızın vazgeçilmezleri arasında yer alan domates ve salatalık hakkında uyarı var. Genelde kahvaltıda bu ikiliyi birlikte tüketiyoruz. Salatalarımıza ekliyoruz. Ya da sade olarak yan yana dilimleyerek tüketiyoruz.

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HATA YAPIYORMUŞUZ

Salatalık ve domatesi birlikte tüketerek aslında hata yapıyormuşuz. Haberler'de yer alan bir haberde domates ve salatalığın birlikte tüketilmesinin verdiği zararlar hakkında bilgi verildi.

NEDEN BİRLİKTE TÜKETİLMELERİ SAKINCALI?

Bazı malzemeler salatada beraber kullanılmaya uygun değildir, örneğin domates ve salatalık kombinasyonu gibi. Bu sebzelerin her biri farklı sindirim süresine sahiptir ve malzemeleri bir araya getirmeden önce yediğimiz her gıdanın tam sindirim süresini bilmemiz gerekir.

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YAVAŞ YAVAŞ ZEHİRLİYOR

Hızlı ve yavaş sindirime sahip malzemeleri birlikte kullanmak iyi bir fikir değil; çünkü diğeri tamamen sindirildiğinde, daha hafif malzemeler olduğu gibi bağırsaktan geçecektir. Bu, karnınızda, tüm vücudu zehirleyebilecek yiyecek fermantasyonu ile sonuçlanır. Şekerlerin ve nişastaların yavaş sindirimine ve fermantasyonuna neden olur ve yemeğinizin gerektiği gibi keyfine varmanıza izin vermez. Bunun yanı sıra fermantasyon süreci, bağırsak problemlerinin yanı sıra midede gaz, şişkinlik ve ağrıya neden olabilir.

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SAĞLIK AÇISINDAN ZARARLI

Öte yandan uzmanların uyarıları sadece bununla sınırlı değil. Kavun ve karpuz gibi meyvelerin de birlikte tüketilmemeleri öneriliyor. Yapı bakımından birbirine benzeseler de iki meyvenin aynı anda tüketilmesi sağlık açısından zararlı.

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Hatta iki besinin aynı anda tüketilmesi sadece mideye zarar vermiyor aynı zamanda bu iki meyvenin tüm besin değerini de ortadan kaldırmaya neden oluyor.

MUZLU SÜT İÇENLER DİKKAT

Son dönemde yeni moda da muzlu süt içmek oldu. İki besin karıştırılarak tüketiliyor. Oysa bu da önerilmiyor. Çünkü muz ve sütün birlikte tüketilmesi sindirim sistemimize zarar veriyor. Bu yüzden iki besini birlikte tüketmemek gerekiyor.


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