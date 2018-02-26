Bu halini görenler gözlerine inanamadı!

Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz'ın canlı yayınına konuk olan şarkıcı Aydın Aydın, obezite hastalığına dikkat çekmek için kendini şişmanlattı.

GÖREN ŞOKE OLDU

Aydın Aydın'ı ekranda görenler önce şoke oldu, sonra kiloların obeziteye dikkat çekmek için giyilen bir kıyafet olduğunu anladı. Aydın '3 Beyaz' şarkısını da seslendirerek obeziteyi şarkı sözleriyle anlattı.

AYDIN AYDIN KİMDİR?

1994 senesinde müzik hayatına adım atan Aydın Aydın 17 yıl içinde toplam 8 albüm çıkardı. Albümlerinde türküler seslendiren Aydın Aydın daha önce çoban olarak hayatını sürdürdü. Evli ve Deniz ile Arda isimlerinde iki oğlu var. Hakkari’nin Bağışlı köyünde dünyaya geldi.

İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuarı Halk Oyunları Bölümü mezunu. İstanbul’da yıllarca profesyonel halk oyunları eğitmenliği yaptı. Ayrıca bir çok çalıştırmış olduğu ekibe birincilikler kazandırdı.