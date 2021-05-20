Bu hastalıklara yakalananların ömrü kelebekler kadar kısa! 24 saatte etki eden ölümcül hastalıklar

Koronavirüs salgını gündelik hayatın pek çok dinamiğinde değişikliğe neden oldu. Pandemi, salgın, semptom kelimeleri sözlüklerdeki anlamlarından çıkarak sık kullanılan sözcükler arasına girdi. Yeni tip koronavirüsü etkileri ülkemizde ve tüm dünyada devam ederken tıp dünyasının çaresiz kaldığı ölümcül hastalıkları derledik.

DENG HUMMASI

Şiddetli kemik ağrıları ve yüksek ateş semptomları gösteren bu hastalık oldukça nadir rastlanıyor. Kanın damarlardan çıkarak vücut boşluklarına dolmasına neden oluyor ve kişiyi 24 saat içerisinde etkiliyor.

EBOLA VİRÜSÜ

Koronavirüs salgınından önce dünya genelinde ölümcül virüs vakalarının yaşandığında herkes aşinadır. Ebola virüsü de son birkaç yılda çok sayıda can alan bir virüs olarak karşımıza çıkıyor. İshal, kanama ve yüksek ateşle ortaya çıkan bu hastalık büyük bir çoğunlukla ölümle sonuçlanıyor.

ENTEROVIRUS D68

Sizi 24 saat içerisinde öldürebilecek bir grip düşünün. Kulağa çok korkunç geldiğinin farkındayız. Havalı ismine rağmen bu virüs bağışıklık sistemini tamamen alt üst ediyor.

MENINGOKOSEMI

Halk adıyla menenjit olarak bilinen bu hastalık hızlı bulaşan ve hızla ilerleyen ölümcül bir tablo çiziyor. Hastaların yüzde 50’sini çocuklar oluşturuyor.

NEKROTIZAN FASIIT

Deri altındaki yumuşak dokuları enfekte ederek parçalaya parçalaya ilerleyen çoğunlukla ölümcül bir hastalıktır.



