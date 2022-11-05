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Bu havalara dikkat! Bir sıcak, bir soğuk... "Pastırma yazı" öncesi uyarılar geldi

05.11.2022 09:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteoroloji ve uzmanlar, önümüzdeki günler için uyarılarda bulundu. Bugün yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde bir sıcaklık beklenirken hafta başından itibaren ise soğuk havalar etkili olacak. Kasımın ikinci haftası başlaması beklenen "pastırma sıcakları" öncesi havaların bir hayli soğuyacağı öğrenildi. Öte yandan 2 hafta sürmesi beklenen "pastırma yazı"nın ise olması gerekenden kısa süreceği de aktarıldı. 20 Kasım'dan itibaren ise soğuk ve yağışlı havaların ülkede etkili olacağı söylendi.

Bu havalara dikkat! Bir sıcak, bir soğuk... "Pastırma yazı" öncesi uyarılar geldi

Geçtiğimiz ekim ayında mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıklar akıllara "pastırma yazı"nı getirse de bu havalar kasım ayınının 2. haftasıyla beraber başlıyor. Beklenen "pastırma sıcakları" öncesi ise havaların bir hayli soğuk geçeceği konusunda uyarılar gelirken kısa süreceği de tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bugün (5 Kasım Cumartesi) hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği belirtildi. Haftalık raporda ise pazartesi gününden itibaren sıcaklıkların düşüşe geçeceği, Doğu ve Karadeniz bölgelerinde yüksek yerlerin kar yağışı alabileceği belirtildi.

UZMANLAR DA UYARDI

Sosyal medyada yaptığı hava durumu paylaşımlarıyla bilinen meteorooji uzmanı Kerem Ökten de önümüzdeki haftalar için soğuk hava uyarısı yaptı. Paylaşımında, "Yarın (Cumartesi) ülke genelinde hava, bahar değerlerinde. Sıcaklıklar artıyor. Yarın İstanbul 23 derece. Gezin dolaşın. Tadını çıkarın. Havalar hafta başı soğumaya başlıyor." dedi.

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SICAK HAVALAR ÖNCESİ KAR GELEBİLİR

Öte yandan Afyon Kocatepe Üniversitesi Coğrafya Bölümü İklim Bilimci Dr. Öğretim Üyesi Okan Bozyurt, pastırma sıcakları ve öncesinde beklenen hava durumuna ilişkin TRT Haber'de değerlendirmelerde bulundu ve sıcak havalar öncesi kar yağışı gerçekleşme ihtimali olduğunu söyledi.

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"GÜNDÜZÜ YAZ, GECESİ AYAZ"

Pastırma sıcakları hakkında bilgi veren Bozyurt, "Pastırma sıcakları her sene olan bir kavram ama herkes bunu karıştırıyor. Herkes ekim ayındaki sıcaklara pastırma sıcakları adını veriyor. Ama gerçek anlamda pastırma sıcakları halk takviminde 12 Kasım ile 26 Kasım arasındadır" dedi ve şöyle konuştu:

Buna pastırma yazı ya da pastırma sıcakları deniyor ama burada bir eksiklik var. Aslında halkın tam tabiri ‘pastırma yazı ve ayazı’dır. Yani gündüzü yaz gecesi ayaz. Çünkü burada bir yüksek basınç koşulu meydana gelir. Kasım ayında gece ve gündüz sıcaklık farkı arttığı için, gündüz oldukça sıcak ve güneşli bir hava yaşanırken, gece de bulutsuz olduğu için de oldukça soğuk bir hava olur.

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"PASTIRMA SICAKLARI KISA SÜRECEK"

İstatistiklere göre La Nina yıllarında pastırma sıcaklarının kısa sürdüğünü söyleyen Bozyurt, "La Nina yıllarında pastırma sıcakları 1 hafta veya 10 gün sürüyor. Daha sonra pastırma yazının ikinci haftasında soğuk ve yağışlı hava sistemleri gelmeye başlıyor. Yani bu sene kasım ayını biraz soğuk bekliyorum. Hatta kasım ayının 6’sından itibaren ciddi anlamda bir soğuma bekliyorum. Pastırma yazı öncesinde geçici bir kış yaşayacağız. Hatta belki iç kesimlerde pek çok şehir merkezine mevsimin ilk kar yağışları gerçekleşebilir." şeklinde konuştu.

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Kasım ayının 6’sından itibaren gelecek olan soğuk havalara pastırma sıcaklarıyla kısa bir ara verileceğini, bunun 1 hafta ile 10 gün süreceğini söyleyen Bozyurt, "Kasım ayının 20’sinden sonra soğuk ve yağışlı sistemlerin yeniden ülkemizi ziyaret etmesini bekliyoruz" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji

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