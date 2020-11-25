Bu ilçeye gelen 30 dakikada hem yazı hem kışı yaşıyor

Türk turizminin en önemli destinasyonlarından biri olan Kemer'de yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra bölge halkı, dünyada ender rastlanan bir güzelliği yaşıyor. Sahilde denize girip güneşlenenler, kısa süreli otomobil yolculuğu ve ardından teleferikle çıkılan 2 bin 365 metrelik Tahtalı Dağı'nın zirvesinde kar keyfi yaşayabiliyor. Kemer'de 24 derece hava sıcaklığında denize girebilmek ve Torosların zirvesinde kalınlığı 15 santimetreyi bulan kar içerisinde 3 derecelik havada dolaşabilmek yaklaşık 30 dakikalık bir zaman dilimine sığdırılabiliyor.

'İKİ MEVSİMİ BİR ARADA YAŞIYORUZ'

İlçede sıcak havada denize giren bankacı Mehmet Hamdi Duru (30), "Kemer'de iki mevsimi bir arada yaşıyoruz. Tahtalı'da kar varken, biz Ayışığı'nda denize girebiliyoruz. Öyle güzel bir olanak oluyor. Antalya'da Konyaaltı Sahili'nde de denize giriyor insanlar. Ben yazı ve kışı böyle değerlendirirken, kısıtlamalar da varken özellikle spora verdim kendimi. Olanaklar o bakımdan çok iyi. Saklıkent'e gidiyoruz arkadaşlarla. Yavaş yavaş oradan da kar haberi aldık. Deniz suyu sıcaklığı normal. Nisan ayındaki sıcaklıklar gibi. Denizde yüzmek daha keyifli. Dışarısı daha soğuk ama deniz hala sıcak ve keyifli. Tahtalı'ya çıkmadım daha. Kar benim oturduğum yerden gözüküyor. Tepede kar manzarası oradan da buraya denize girmeye geliyorum ve güzel oluyor" dedi.