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Bu ilk değilmiş! Caner Cindoruk Sadakatsiz'de yaşanan tuhaf tesadüfü paylaştı

19.05.2021 17:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Usta oyuncu Bennu Yıldırımlar'ın sevilen dizi "Sadakatsiz"e konuk olması, tuhaf bir tesadüfü ortaya çıkardı. Dizinin başrol oyuncusu Caner Cindoruk'un "Aşk-ı Bennu" paylaşımı herkesi şaşırttı.

Bu ilk değilmiş! Caner Cindoruk Sadakatsiz'de yaşanan tuhaf tesadüfü paylaştı

Bu sezonun en sevilen dizilerinden biri de "Sadakatsiz" oldu. Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un başrol oynadığı dizi, "Aldatılan kadının öfkesi cehennem ateşinden beterdir" sloganıyla yola çıktı. Çok mutlu bir hayatı olduğunu zanneden Asya'nın aldatıldığını öğrenmesi ve intikam çabasını anlatan "Sadakatsiz" dizisi, ilk bölümünden beri çok yüksek ratingler aldı. Başarılı oyunculuklar ve güçlü kadın karakterleriyle dikkat çeken dizi, son zamanlarda eski temposunu kaybetti. Hem senaryo sıkıntıları hem de sette ortaya çıkan Covid-19 vakaları nedeniyle dizi büyük sıkıntılar yaşamaya başladı. Bu noktada, devreye yeni bir hikaye ve usta bir oyuncu girdi.

"Yaprak Dökümü", "Umutsuz Ev Kadınları", "Kadın" gibi rating şampiyonu dizilerle tanınan Bennu Yıldırımlar, sezon finalinden önce diziye katıldı. Büyük heyecan yaratan bu gelişme, ana karakter Asya'nın ailesinin merak edilen hikayesini de gözler önüne serecek. Hal böyle olunca, dizinin yeni bölümleri ve yeni hikayeler şimdiden seyircinin beklentisini yükseltti. Bu etkinin ratinglere de yansıması bekleniyor.

"Aşk-ı Bennu"

Bennu Yıldırımlar

Öte yandan, Bennu Yıldırımlar'ın diziye konuk olması tuhaf bir tesadüfü de ortaya çıkardı. Dizinin başrol oyuncusu Caner Cindoruk, ilk dizisi "Yaprak Dökümü" ve ona dünya çapında bir ün getiren "Kadın" dizisinde de Bennu Yıldırımlar'la oynadığını hatırlattı.

Caner Cindoruk Bennu Yıldırımlar Özge Özder

Caner Cindoruk, "Aşk-ı Bennu ... Bu üçüncü işimiz oldu. Bakalım sırada ne var? ????????????????" diyerek arkadaşıyla tekrar bir araya gelmekten duyduğu mutluluğu paylaştı.


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Sadakatsiz dizisi Caner Cindoruk
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