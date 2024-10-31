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Bu itiraf ağızları açık bıraktı! 'Evli bir kadınla birlikteyim' diyerek hiç çekinmeden anlattı! Esra Ezmeci sert çıktı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
31.10.2024 14:04
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Klinik psikolog ve yazar Esra Ezmeci sosyal medya üzerinden kendisine gelen soruları cevaplıyor ve ilişkiler üzerine önerilerde bulunuyor. Son olarak takipçileri ile soru-cevap yapan Ezmeci'ye öyle bir itiraf geldi ki kimse inanamadı. Bir takipçisi 'Evli bir kadınla birlikteyim' diyerek açık açık sordu. Ezmeci ise bu soruya çok sert çıktı.

Bu itiraf ağızları açık bıraktı! 'Evli bir kadınla birlikteyim' diyerek hiç çekinmeden anlattı! Esra Ezmeci sert çıktı

Klinik psikolog ve yazar Esra Ezmeci hem Beyaz Tv ekranlarında yayınlanan 'Yeni Baştan' programı ile hem de sosyal medya üzerinden yaptığı soru ve cevaplarla gündemden düşmüyor.

Kendisine gelen cinsel içerikli soruları açık açık paylaşan ve yönlendirmeler yapan Ezmeci bu defa kendisine gelen bir soru karşısında çok sinirlendi.

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Ünlü ismin bir takipçisi hiç çekinmeden 'Evli bir kadınla birlikteyim kocasıyla beni kuzeni diye tanıştırdı. Arada onlarda kalıyorum gece geliyor.' diye sordu.

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Esra Ezmeci bu itiraf karşısında 'bu çok ahlak dışı ve tehlikeli bir şey. Hemen bu durumu sonlandırın, eşi duysa ne kadar travmatik sonuçlara yol açar unutmayın. Ve o koca siz de olabilirdiniz, nasıl hissederdiniz. İyi düşünün' diyerek yanıt verdi.

ESRA EZMECİ'YE GELEN BAZI İTİRAFLAR ŞÖYLE;

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