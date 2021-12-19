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"Bu kadar da ahlaksız çıkmaz artık değil mi?" demişti! Fatoş Yelliler ve Gökhan Göz barıştı

19.12.2021 09:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Berdan Mardini ile henüz boşanmadan önce modacı Gülşah Saraçoğlu'nun sevgilisi Gökhan Göz ile aşk yaşayan Fatoş Yelliler gündemden düşmüyor. Geçtiğimiz günlerde ayrılan çift barıştı. Göz sevgilisiyle ilgili bir konuda "Bu kadar da ahlaksız çıkmaz artık değil mi?" demişti.

"Bu kadar da ahlaksız çıkmaz artık değil mi?" demişti! Fatoş Yelliler ve Gökhan Göz barıştı

Berdan Mardini ile boşanma sürecindeyken Gülşah Saraçoğlu ile bir dargın bir barışık aşk yaşayan Gökhan Göz ile adı aşk iddialarına karışan Fatoş Yelliler paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Yelliler Göz ile aşkını ilan etmiş ardından bir hafta sonra ise çift ayrılmıştı.

Gökhan Göz ise Al Sana Haber'e yaptığı açıklamada "Fatoş Yelliler ile ayrıldık ama zaman ne gösterir bilemem. Gülşah Saraçoğlu'nun yüzüğünü vermedim Fatoş'a. Fatoş da bu kadar da ahlaksız çıkmaz artık değil mi?" yorumunda bulunmuştu. Bu yorum sırasında "Bu kadar da" demesi ise yorumcuların "Yani ahlaksız mı?" demesine sebep olmuştu.

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AŞK PAYLAŞIMI

Fatoş Yelliler ve Gökhan Göz ayrılığa dayanamadı. Daha bir hafta geçmeden barıştı. Yelliler'in yeni yaşında Gökhan Göz bir sürpriz hazırladı.

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Berdan Mardini'nin eski karısı Fatoş Yelliler aşk pozuna ise "Hiç beklemediğim bir anda aniden ansızın gelen sen benim hayatımın anlamı, iyi ki geldin. Hayatımın tamamı bütünü oldun" notunu düştü.

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Anahtar Kelimeler:
Berdan Mardini Fatoş Yelliler
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