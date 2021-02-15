Bu kadar faydalı olduğunu bilmiyorduk! Kuru üzümün şaşırtan faydaları

Küçük boyutlarına rağmen, kuru üzüm enerji ile doludur ve lif, vitamin ve mineral bakımından zengindir. İşte madde madde anlattığımız kuru üzüm hakkında bilmeniz gerekenler.
Lif, dışkınızın ağırlığını ve boyutunu yumuşatıp artırarak sindiriminize yardımcı olur. Kabızlığı önlemeye yardımcı olabilir. Lif ayrıca midenizin boşalmasını yavaşlattığı için daha uzun süre tok kalmanıza yardımcı olur. Kilo vermeye çalışıyorsanız, lifli yiyecekler yemek yardımcı olabilir.
Kuru üzüm iyi bir demir kaynağıdır. Yarım fincan kuru üzüm 1.3 miligram demir içerir. Bu, çoğu yetişkin kadın için önerilen günlük miktarın yaklaşık yüzde 7'si ve yetişkin erkekler için yüzde 16'sıdır.
Demir, kırmızı kan hücreleri yapmak ve vücudunuzdaki hücrelere oksijen taşımalarına yardımcı olmak için önemlidir. Demir eksikliği anemisini önlemek için yeterince demir yönünden zengin gıdalar yemelisiniz.
Kuru üzüm, 1/2 fincan porsiyon başına yaklaşık 45 miligram kalsiyum içerir. Bu, günlük ihtiyaçlarınızın yaklaşık yüzde 4'üne karşılık gelir. Sağlıklı ve güçlü kemikler ve dişler için kalsiyum gereklidir.
Postmenopozal bir kadınsanız, kuru üzüm sizin için harika bir atıştırmalıktır çünkü kalsiyum, genellikle yaşlandıkça ortaya çıkan kemik kaybıyla karakterize bir hastalık olan osteoporoz gelişimini önlemeye yardımcı olur.
Kuru üzüm, fenoller ve polifenoller gibi bitki besinleri adı verilen doğal olarak oluşan kimyasalların olağanüstü bir kaynağıdır. Bu tür besinler antioksidan olarak kabul edilir.
Antioksidanlar serbest radikallerin kanınızdan uzaklaştırılmasına yardımcı olur ve hücrelerinize ve DNA'nıza zarar gelmesini önleyebilir. Eksikliği durumunda kanser, kalp hastalığı ve felç gibi hastalıklara yol açabilir.
2009 yılında yapılan bir araştırma, kuru üzümün sağlıklı dişleri ve diş etlerini geliştirebilecek fitokimyasallar içerdiği ortaya çıktı. Kuru üzümde bulunan oleanolik asit, linoleik asit ve linolenik asit gibi fitokimyasallar, ağzınızda çürüklere neden olan bakterilerle savaşır.
Başka bir deyişle, şekerli atıştırmalıklar yerine kuru üzüm yemek aslında gülümsemenizi sağlıklı tutabilir.
Tabii ki, herhangi bir kuru meyve gibi, çok fazla yemek, yüksek şeker içeriği ve kalorileri nedeniyle sağlıksız olabilir. Diyetinize kuru üzüm eklemekten korkmamalısınız, ancak ne kadar tükettiğinize dikkat etmelisiniz.
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