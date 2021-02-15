Bu kadar faydalı olduğunu bilmiyorduk! Kuru üzümün şaşırtan faydaları

Küçük boyutlarına rağmen, kuru üzüm enerji ile doludur ve lif, vitamin ve mineral bakımından zengindir. İşte madde madde anlattığımız kuru üzüm hakkında bilmeniz gerekenler.

LİF ZENGİNİ

Lif, dışkınızın ağırlığını ve boyutunu yumuşatıp artırarak sindiriminize yardımcı olur. Kabızlığı önlemeye yardımcı olabilir. Lif ayrıca midenizin boşalmasını yavaşlattığı için daha uzun süre tok kalmanıza yardımcı olur. Kilo vermeye çalışıyorsanız, lifli yiyecekler yemek yardımcı olabilir.

DEMİR DEPOSU

Kuru üzüm iyi bir demir kaynağıdır. Yarım fincan kuru üzüm 1.3 miligram demir içerir. Bu, çoğu yetişkin kadın için önerilen günlük miktarın yaklaşık yüzde 7'si ve yetişkin erkekler için yüzde 16'sıdır.

Demir, kırmızı kan hücreleri yapmak ve vücudunuzdaki hücrelere oksijen taşımalarına yardımcı olmak için önemlidir. Demir eksikliği anemisini önlemek için yeterince demir yönünden zengin gıdalar yemelisiniz.

KALSİYUM KAYNAĞI

Kuru üzüm, 1/2 fincan porsiyon başına yaklaşık 45 miligram kalsiyum içerir. Bu, günlük ihtiyaçlarınızın yaklaşık yüzde 4'üne karşılık gelir. Sağlıklı ve güçlü kemikler ve dişler için kalsiyum gereklidir.