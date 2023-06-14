Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber
  4. Yapışık ikizlerin cinsellik itirafı olay oldu! “Kardeşim yüzünü çeviriyor”

Yapışık ikizlerin cinsellik itirafı olay oldu! “Kardeşim yüzünü çeviriyor”

14.06.2023 10:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Lori ve George Schappell yapışık ikiz olarak kendilerine ait bir özel hayatları olduğunu anlatarak dikkatleri çekti. Baş bölgesinden birbirlerine yapışık bir şekilde doğan ikiz kardeşler flört uygulamalarında kendilerine ait bir profillerinin olduğunu ve randevular sırasında kardeşlerin birbirini desteklediğini söyledi.

Yapışık ikizlerin cinsellik itirafı olay oldu! “Kardeşim yüzünü çeviriyor”

Lori ve George Schappell, frontal lob beyin dokularının %30'unu paylaşmalarına rağmen farklı bakış açılarına sahipler. Baş bölgesinden birbirlerine yapışık bir şekilde yaşamalarına rağmen ikiz kardeşler kendilerine ait farklı hayatları olduğunu anlattı. Kardeşler özellikle birbirlerinin randevularında hiç konuşmadan sessizce bir köşede durduklarını ve özellikle yüzlerini diğer tarafa doğru çevirdiklerini ifade etti.

“BİRBİRİMİZE MAHREMİYET SAĞLIYORUZ”

2

İleride evlenerek bir yuva kurmak ve çocuk sahibi olmak istediğini dile getiren Lori, “Kardeşimle aramızda özel bir bağ var. Aşka hayatımızda birbirimize mahremiyet sağlıyoruz. Randevuya gittiğimde Georgia genellikle okumak için kitap getiriyor ve konuşmalarımızı dinlememek için müzik dinliyor. Yakınlaşma durumlarında ise kardeşim yüzünü çeviriyor” diyerek durumu açıkladı.

İlginizi Çekebilir

Canlı yayında cinsel taciz! Yüzlerce kişinin arasında dokundu

Canlı yayında cinsel taciz! Yüzlerce kişinin arasında dokundu

 Cinsellik itirafı çok konuşuldu! “Seks delisi zannediyorlar”

Cinsellik itirafı çok konuşuldu! “Seks delisi zannediyorlar”

 Hesabına baktığında inanamadı! “O kadar çok sıfır vardı ki korktum”

Hesabına baktığında inanamadı! “O kadar çok sıfır vardı ki korktum”

 Cani anne yeni doğan bebeğini çöp kutusuna atıp kaçtı

Cani anne yeni doğan bebeğini çöp kutusuna atıp kaçtı

 "Kalçan sahte" eleştirisine dayanamadı! Öyle bir şey yaptı ki...

"Kalçan sahte" eleştirisine dayanamadı! Öyle bir şey yaptı ki...

Üvey annesinin arabada unuttuğu 1 yaşındaki çocuk öldü

Üvey annesinin arabada unuttuğu 1 yaşındaki çocuk öldü

 Tıka basa yediler! İşler hesap ödemeye gelince...

Tıka basa yediler! İşler hesap ödemeye gelince...


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
2 aylık bebeklerini kasanın içine koyup böyle gezdirdi2 aylık bebeklerini kasanın içine koyup böyle gezdirdi
Rus turistin cesedi köpek balığının sindirim sisteminde bulunduRus turistin cesedi köpek balığının sindirim sisteminde bulundu
'Tablet Reis' tarz değiştirdi, görenler gözlerine inanamadı! "Açıklamak zorundayım"'Tablet Reis' tarz değiştirdi, görenler gözlerine inanamadı! "Açıklamak zorundayım"
Anahtar Kelimeler:
Cinsellik yapışık ikizler

En Çok Okunan Trend Haberler

Bebeğini kreşten aldı! Yüzündeki çizikleri görünce dehşete kapıldı

Bebeğini kreşten aldı! Yüzündeki çizikleri görünce dehşete kapıldı

Rus turisti parçalayarak öldürmüştü! Köpek balığı için karar verildi

Rus turisti parçalayarak öldürmüştü! Köpek balığı için karar verildi

İstanbul’ da süper eteğiyle şov yaptı! Arkasını dönünce olay oldu

İstanbul’ da süper eteğiyle şov yaptı! Arkasını dönünce olay oldu

Sokakta tuvaletini yaptı! Çevredekilere saldırdı

Sokakta tuvaletini yaptı! Çevredekilere saldırdı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Sokakta tuvaletini yaptı! Çevredekilere saldırdı

Sokakta tuvaletini yaptı! Çevredekilere saldırdı

Şık tasarım, uzun pil ömrü... Jabra Elite 4 Kulaklık 300 TL indirimle satışta

Şık tasarım, uzun pil ömrü... Jabra Elite 4 Kulaklık 300 TL indirimle satışta

12 yaşındaki kızı tekme tokat dövdüler! "Bize mi güldün?"

12 yaşındaki kızı tekme tokat dövdüler! "Bize mi güldün?"

Mahkum eşi “sperm kaçırma” yöntemiyle hamile kaldı

Mahkum eşi “sperm kaçırma” yöntemiyle hamile kaldı

Çok satanlarda birinci sırada! Levi's sweatshirtte 250 TL üzeri indirim

Çok satanlarda birinci sırada! Levi's sweatshirtte 250 TL üzeri indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.