Yapışık ikizlerin cinsellik itirafı olay oldu! “Kardeşim yüzünü çeviriyor”

Lori ve George Schappell, frontal lob beyin dokularının %30'unu paylaşmalarına rağmen farklı bakış açılarına sahipler. Baş bölgesinden birbirlerine yapışık bir şekilde yaşamalarına rağmen ikiz kardeşler kendilerine ait farklı hayatları olduğunu anlattı. Kardeşler özellikle birbirlerinin randevularında hiç konuşmadan sessizce bir köşede durduklarını ve özellikle yüzlerini diğer tarafa doğru çevirdiklerini ifade etti.

“BİRBİRİMİZE MAHREMİYET SAĞLIYORUZ”

İleride evlenerek bir yuva kurmak ve çocuk sahibi olmak istediğini dile getiren Lori, “Kardeşimle aramızda özel bir bağ var. Aşka hayatımızda birbirimize mahremiyet sağlıyoruz. Randevuya gittiğimde Georgia genellikle okumak için kitap getiriyor ve konuşmalarımızı dinlememek için müzik dinliyor. Yakınlaşma durumlarında ise kardeşim yüzünü çeviriyor” diyerek durumu açıkladı.