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Bu kadarına da pes! Kavgada üzerine pitbull saldılar: 3 yaralı

07.01.2022 20:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'da "Bu kadarına da pes" dedirten bir olay yaşandı. İki grup arasında çıkan kavgada biri pitbull saldırısı sonucu 3 kişi yaralandı. Olayda taraflardan birinin kavga ettiği kişinin üzerine iş yerinde bulunan pitbull cinsi köpeği saldığı öğrenildi.

Bu kadarına da pes! Kavgada üzerine pitbull saldılar: 3 yaralı

Olay, saat 16.00 sularında Battalgazi ilçesine bağlı Ferhadiye Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Şehit Kaya Gönt Sokak içerisinde esnaflık yapan M.M. ile bölgede yaya olarak geçen M.Y. arasında ’yan baktın’ tartışması sonucu kavga çıktı. Kavgaya M.M.’nin oğlu A.M. de katılırken, darp edilen Miraç Y. yaralandı.

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PITBULL'U ÜZERİNE SALDI

Çevredeki vatandaşların ayırdığı kavgada olay yerinden ayrılan Miraç Y. daha sonra kalabalık bir grupla M.M.’nin iş yerine gelerek M.M.’ye saldırdı. M.M. bu sırada iş yerinde bulunan pitbull cinsi köpeği şahısların üzerine saldı. Köpeğin saldırdığı Miraç Y. çevredekilerin müdahalesiyle güçlükle kurtarılırken, sol ayak ve kulak kısmında yaralandı.

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HASTANEYE KALDIRILDILAR

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ile 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Köpeğin saldırısı sonucu yaralanan Miraç Y. ile kavgada darp neticesi yaralanan baba oğul Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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BARINAĞA GÖTÜRÜLDÜ

Pitbull cinsi köpeğin M.M.’ye ait olduğu ileri sürülen ikamete götürüldüğü bilgisi üzerine polis ekipleri M.M.’nin evinde inceleme yapmak istedi.

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Bir saat bölgede evin anahtarı bekleyen polis ekipleri, M.M.’nin anahtarı getirmesi üzerine köpeği evden çıkardı.

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Pitbull cinsi köpek yaklaşık 45 dakika süren çalışmaların ardından Büyükşehir Belediyesi’ne ait hayvan nakil aracına alınarak barınağa götürüldü.

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Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor. (İHA)

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