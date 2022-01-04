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  4. Pitbull gezdiren 16 yaşındaki genç, 15 bin lira ceza yedi

Pitbull gezdiren 16 yaşındaki genç, 15 bin lira ceza yedi

04.01.2022 13:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'de 4 yaşındaki Asiye Ateş'in pitbull saldırısında yaralanmasının ardından ağırlık verilen denetimler sürüyor. Acı olayın ardından çok sayıda pitbull sahibine ceza kesilirken, bunlara bir yenisi daha eklendi. Sivas'ta sokakta pitbull cinsi köpek gezdiren Eren B.'ye (16) 14 bin 982 lira para cezası uygulandı. Köpeği yeni sahiplendiğini söyleyen genç cezadan kurtulamadı. Öte yandan el konulan köpek, hayvan barınağına götürüldü.

Pitbull gezdiren 16 yaşındaki genç, 15 bin lira ceza yedi

Gaziantep'te, 4 yaşındaki Asiye Ateş, oturdukları sitenin bahçesinde oynarken 2 pitbull köpeğinin saldırısına uğramış ve ağır yaralanmıştı. Yaşanan olay Türkiye'de infial yaratırken beslenmesi yasak hayvanlarla ilgili denetimlere de ağırlık verildi. Yapılan denetimler sonrası Türkiye'nin birçok yerinde, çok sayıda köpeğe el konuldu ve sahiplerine ceza kesildi. Son olarak benzer bir olay Sivas'ta yaşandı

Fatih Mahallesi 58'inci Sokak’ta okul çevrelerinde pitbull köpeği gezdirildiği ihbarını alan İl Emniyet Müdürlüğü Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekipleri, bölgeye gitti. Ekipler, Eren B.'nin elinde pitbull ile gezdiğini fark etti.

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Hayvanı yeni sahiplendiğini söyleyen Eren B.'ye yasaklı köpek bulundurmak ve okul çevrelerinde gezdirme gerekçesiyle 14 bin 982 lira para cezası uygulandı. Köpek, bölgeye çağrılan Sivas Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne ait hayvan ambulansı ile teslim alınarak barınağa götürüldü.

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(DHA)

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Sivas
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