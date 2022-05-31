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Bu kadarına pes! Mezarlıkta cinsel ilişkiye girdiler, o anları sosyal medyadan paylaştılar

31.05.2022 15:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TikTok fenomeni çift, Rachel McIntyre ve Josh Duncan sosyal medyadan yaptıkları cinsel içerikli paylaşımlar sayesinde takipçi sayısını arttırmayı başardı. Geçtiğimiz aylarda arkadaşlarıyla cinsel ilişkiye girdiklerini itiraf eden çift, yine çok konuşulacak bir paylaşım yaptı. Sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çeken paylaşımda ikili mezarlıkta cinsel ilişkiye girdi.

Bu kadarına pes! Mezarlıkta cinsel ilişkiye girdiler, o anları sosyal medyadan paylaştılar

Erkek arkadaşıyla yaşadıkları özel anları sosyal medyadan paylaşmayı sevdiğini dile getiren McIntyre, bunun ilişkilerini heyecanlı hale getirdiğini söyledi. McIntyre son olarak erkek arkadaşıyla tarihi Greyfriars Kirkyard'daki mezarlıkta cinsel ilişkiye girdi. Turistik merkezdeki paylaşımın sonrasında sosyal medya kullanıcıları ikiliye tepki göstererek yaptıklarının saygısızlık olduğunu belirtti.

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“BUNU HERKES YAPIYOR”

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Sosyal medya kullanıcılarının tepkilerinin yersiz ve fazla olduğunu dile getiren Duncan, “Bunu saygısızlık olarak görmüyoruz. Bu herkes yapıyor. Mezarlıklarda böyle şeylerin olduğunu fark etmişsinizdir. Sadece bizim dışımızdaki kimse bunu kayıt etmiyor. Bir hayatımız var ve onu doyasıya yaşamak istiyoruz” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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