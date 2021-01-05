Bu kez ücretsiz oyun vermedi: Epic Games alışveriş merkezi satın aldı!

Epic Games ücretsiz oyunlar kampanyası ile Steam ve diğer birçok dijital oyun mağazası gibi oyuncuların aklında yer edindi. Daha önce GTA V: Premium Edition'ı ücretsiz verdiğinde büyük bir ilgi ile karşılaşan firma, bugün ise ücretsiz olarak sunduğu bir oyun ile ya da Fortnite'ın App Store'a geri dönüşü ile karşımıza çıkmadı. Bugün Epic Games'in gündeme gelme nedeni bir AVM.

EPİC GAMES ALIŞVERİŞ MERKEZİNİ GENEL MERKEZ YAPACAK

Kuzey Karolina'da bulunan Cary Towne Center alışveriş merkezi, yapılan açıklamaya göre artık Epic Games'in oldu. Firma, 98 bin metrekarelik arazi için ise planlarını oluşturmuş durumda. Bu planlara göre alışveriş merkezi ve arazisi, Epic Games'in genel merkezine dönüştürülecek.

EPİC GAMES'İN HEDEFİ 2024 YILI

Alışveriş merkezinin arazisindeki çalışmaların 2024 yılında tamamlanması hedefleniyor. Çalışmalar tamamlandığında ise Epic Games yeni genel merkezine taşınacak. Böylece her hafta dağıtılan ücretsiz oyunların, Fortnite'ın ve Unreal Engine grafik motorunun ana kontrolü bu merkezden sağlanacak. En azından beklentiler bu yönde.

