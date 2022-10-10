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Bu kış havalar nasıl olacak, kar ne zaman yağacak? Prof. Dr. Orhan Şen'den 'La Nina' kışı uyarısı! Ocak, Şubat ve Mart ayını işaret etti

10.10.2022 16:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kış yaklaşırken faturaların yüksek gelmesinden endişe eden vatandaşlar, "Bu kış havalar nasıl olacak, kar ne zaman yağacak?" sorusuna yanıt arıyor. 'La Nina' kışı uyarısında bulunan Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, kar yağışı için tarih verirken, Türkiye için bu kış nasıl bir havanın beklendiğini açıkladı. İşte "Bu kış nasıl geçecek?" diye merak edenlerin aradığı yanıtlar...

Bu kış havalar nasıl olacak, kar ne zaman yağacak? Prof. Dr. Orhan Şen'den 'La Nina' kışı uyarısı! Ocak, Şubat ve Mart ayını işaret etti

Hava durumuyla ilgili son dakika haberleri takip edilirken, havalar yavaş yavaş soğumaya başlıyor. Ekim ayının ortasına doğru ilerlerken, yurt genelinde sonbahar havası hakim olacak. Sıcaklıkların yavaş yavaş düşmeye başlamasıyla vatandaşlar, kış hazırlıklarını tamamlarken, gelecek doğal gaz ve elektrik faturaları şimdiden dert olmaya başladı. Yüksek faturalar karşısında zorlanmaktan korkan vatandaşlar "Bu kış havalar nasıl olacak? Bu kış çok soğuk olacak mı? Yağışlar ne zaman başlayacak?" sorularına yanıt arıyor.

Hava durumuyla ilgili önemli açıklamalarda bulunan Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, bu kışın nasıl geçeceğiyle ilgili önemli ifadeler kullandı.

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"LA NİNA'LI BİR KIŞ OLACAK"

Bu sene La Nina'lı bir yıl olacak" diyen Şen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Sonbaharda kuvvetlenecek ilk baharda zayıflayacak. La Nina Doğu Pasifik'te deniz yüzey su sıcaklığının azalması ile ortaya çıkıyor. Bu durum dünyada meteorolojik sistemlerin hareket yönlerinde etkili oluyor." ifadelerine yer verdi.

Prof. Dr. Şen açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı;

"La Nina ve Kuzey Atlantik Salınımı NAO negatif etkisi bu sene dünyada etkili olacak. Bu konuda çalıştırılan önemli yaklaşık 5 nümerik modeli analiz edip yorumladım. La Nina'nın direk etkisi özellikle Kuzey Amerika kıtasında görülüyor. Kutuplardakİ polar Vortex'in zayıflaması…"

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EKİM VE KASIM İÇİN SICAKLIK VE YAĞIŞ TAHMİNİ

Türkiye'de bu sonbahar Ekim ve Kasım aylarında sıcaklıkların ortalamanın üzerinde olacağını belirten Şen" Yağış ise ortalamanın altında geçecek. Bu tarımsal açıdan önemli." dedi.

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TÜRKİYE'DE BU KIŞ HAVA NASIL OLACAK?

Türkiye'de kış mevsimi için ise özellikle Ocak, Şubat ve Mart aylarını işaret eden Şen, şu ifadeleri kullandı;

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KAR YAĞIŞI İÇİN TARİH VERDİ

"Aralık batı bölgelerde sonbahar havasında, Doğuda ise kışın başları gibi...Çok soğuk yok. Ocak Şubat Mart aylarında kış şartları daha belirgin görülecek. Kar yağışı daha çok bu aylarda. Sıcaklıklar ortalama kış sıcaklıklarında olacak 2023'ün ilk 3 ayı."

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji kar yağışı Orhan Şen kış
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