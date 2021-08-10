Bulduğu her şeyi yalayan sosyal medya kullanıcısının paylaşımı olay yarattı

Jodie Meschuk isimli kadının Instagram'da paylaştığı bir video sosyal medyanın gündeminde yerleşti. Blogger ve yazar olan Meschuk, sosyal medya hesaplarını oldukça aktif bir şekilde kullanıyor. Binlerce takipçisi olan kadın son günlerde oldukça farklı bir paylaşıma imza attı. Koronavirüs aşılarının otizme neden olduğunu ileri süren Meschuk, yakın zamanda bir süper markette maske takmadan dolaşıp gördüğü her şeyi yaladığı bir video paylaştı.

SOĞUTUCULARI BİLE YALADI

Markette gördüğü ürünleri, soğutucu dolapları, fişleri ve hatta alışveriş arabasını bile yaladığı videoya eklediği notta tepkilere neden oldu. Meschuk paylaşımının altına, “Mikroplara maruz kalmak astım ve alerjilere karşı savunma oluşturur." ifadesini kullandı.

Soğutuculardan sonra Meschuk’un hedefinde alışveriş poşetleri vardı. Markette diğer müşterilere aldırmadan gördüğü ürünleri yaladığı videoyla ve “mikroplar bağışıklık sisteminizi güçlendirir", "Mikroplar sindirime yardımcı olur." ile "Oksijen ve gülümsemeler hayattır." gibi ifadeleriyle sert eleştiriler aldı.



