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Bulduğu her şeyi yalayan sosyal medya kullanıcısının paylaşımı olay yarattı

10.08.2021 17:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Teknolojin gelişmesiyle beraber sosyal medya hayatın her alanına girdi. Özellikle tüm dünyada etkili olan sosyal medya platformlarındaki kullanıcılar birbirinden ilginç paylaşımlarıyla ses getirmeye devam ediyorlar. Bu kullanıcılardan bir tanesi de Jodie Meschuk oldu. Koronavirüs pandemisinin etkili olduğu günlerde markette bulduğu her şeyi yaladığı videosunu yayınladı ve tepkilerin odağına yerleşti.

Bulduğu her şeyi yalayan sosyal medya kullanıcısının paylaşımı olay yarattı

Jodie Meschuk isimli kadının Instagram'da paylaştığı bir video sosyal medyanın gündeminde yerleşti. Blogger ve yazar olan Meschuk, sosyal medya hesaplarını oldukça aktif bir şekilde kullanıyor. Binlerce takipçisi olan kadın son günlerde oldukça farklı bir paylaşıma imza attı. Koronavirüs aşılarının otizme neden olduğunu ileri süren Meschuk, yakın zamanda bir süper markette maske takmadan dolaşıp gördüğü her şeyi yaladığı bir video paylaştı.

SOĞUTUCULARI BİLE YALADI

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Markette gördüğü ürünleri, soğutucu dolapları, fişleri ve hatta alışveriş arabasını bile yaladığı videoya eklediği notta tepkilere neden oldu. Meschuk paylaşımının altına, “Mikroplara maruz kalmak astım ve alerjilere karşı savunma oluşturur." ifadesini kullandı.

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Soğutuculardan sonra Meschuk’un hedefinde alışveriş poşetleri vardı. Markette diğer müşterilere aldırmadan gördüğü ürünleri yaladığı videoyla ve “mikroplar bağışıklık sisteminizi güçlendirir", "Mikroplar sindirime yardımcı olur." ile "Oksijen ve gülümsemeler hayattır." gibi ifadeleriyle sert eleştiriler aldı.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) sosyal medya Instagram
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