Bu kütüphanede kitapları değil insanları ödünç alıyorsunuz!

“Kitabı kapağına göre yargılama” sözünü daha önce birçok defa duymuş olabilirsiniz. Ancak bu söz bu kütüphanede geçerli değil! İlk olarak Danimarka’da hayata geçirilen The Human Library yani insan kütüphanesi, sizi kitaplarla değil sıra dışı hikayeleri olan insanlarla tanıştırıyor. The Human Library’de mültecilerle, askerlerle, alkoliklerle ya da zorlu hastalıklarla boğuşan insanlarla tanışabilir, onlara sorular sorabilir ve hikayelerini dinleyebilirsiniz.

2000 YILINDA KURULDU

Kütüphaneye gittiğinizde birçok kitapla karşılaşmanız kadar normal bir durum yok. Ancak Danimarka’da bulunan bu insan kütüphanelerinde durum biraz farklı. The Human Library Organization olarak isimlendirilen bu organizasyon, ilk defa 2000 yılında Kopenhag’da düzenlenen bir festivalde hayata geçirildi. Organizasyonun başında Ronni Abergel ve erkek kardeşi Dany bulunuyordu.

SIRA DIŞI HİKAYELERİ OLAN İNSANLARLA TANIŞIYORSUNUZ

Abergel kardeşlerin asıl amacı ise gençlere karşı yapılan ayrımcılığı ve gençlerin üzerindeki baskıyı azaltmaktı. The Human Library adlı bu kütüphaneye gittiğinizde bir kitap ödünç almak yerine sıra dışı hikayeleri olan insanlarla tanışıyorsunuz ve o hikayeleri onların ağzından dinleme şansını yakalıyorsunuz. Genellikle toplumda dışlanan kesimlerden seçilen bu anlatıcılara sorular sorabiliyor, onlarla sohbet edebiliyorsunuz.