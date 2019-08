Bu kütüphanede kitapları değil insanları ödünç alıyorsunuz!

“Kitabı kapağına göre yargılama” sözünü daha önce birçok defa duymuş olabilirsiniz. Ancak bu söz bu kütüphanede geçerli değil! İlk olarak Danimarka’da hayata geçirilen The Human Library yani insan kütüphanesi, sizi kitaplarla değil sıra dışı hikayeleri olan insanlarla tanıştırıyor. The Human Library’de mültecilerle, askerlerle, alkoliklerle ya da zorlu hastalıklarla boğuşan insanlarla tanışabilir, onlara sorular sorabilir ve hikayelerini dinleyebilirsiniz.

ÖNYARGILARI YIKMAYI HEDEFLİYOR

Bir mülteciyle, travma sonrası stres bozukluğu yaşayan bir askerle, bir evsizle ya da HIV pozitif bir kadınla sohbet edebilir, onların hikayelerini dinleyebilirsiniz. The Human Library, günlük hayatta bir araya gelmeyecek insanları bir araya getirerek önyargıları yıkmayı hedefliyor.

BELLİ BİR YERİ ve ZAMANI YOK

The Human Library, genellikle önemli olduğunda düzenleniyor. Yani belli bir yeri ve zamanı yok. Ancak son zamanlarda farklı ülkelere de yayılmış olan The Human Library’i, New York’tan Tunus’a kadar dünyanın birçok yerinde bulabilirsiniz. Yakın zamanda yaşadığınız şehre gelip gelmeyeceklerini öğrenmek için Facebook sayfalarını da ziyaret edebilirsiniz. The Human Library sayesinde Holokost’tan kurtulan insanlarla, çingenelerle, yetimlerle ve otizmli insanlarla tanışabilir, bir buçuk saat boyunca onların ilginç hikayelerini dinleyebilirsiniz.