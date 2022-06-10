Bu meydan okuma sosyal medyada gündem oldu! “Bu hareketi kadınlar yapıyor, erkekler yapamıyor”

Sosyal medyanın sevilen çiftlerinden Josef Rakich ve Maryam Matti, hayranlarıyla oldukça eğlenceli bir video paylaştı. Son dönemde TikTok’ta gündem yaratan bir meydan okuma videosunu birlikte çeken ikili bir süpürgeyi yere yakın tutarken üzerinden geçmeyi denedi. Gönderide Maryam bunu kolaylıkla yaparken, Josef gerçekten mücadele ediyor gibiydi.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Kısa sürede 210 bin izlenmeye ulaşan paylaşımlarını sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı evde denediklerini söyleyerek yorum bölümünde buluştu. Sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı meydan okumayı yapabildiklerini belirtti. Bir kullanıcı gönderiye, “Kız arkadaşım bana meydan okudu ve benim için ne kadar kolay olduğu konusunda çok hayal kırıklığına uğradı” yorumunu yaptı.

"Süpürge sopası mücadelesi" karın bölgesi ve kalça kaslarını harekete geçiren gerçek bir meydan okumayı içeriyor. Erkeklerin vücut ağırlığı nedeniyle hareketi yapamadıkları iddia edildi.



