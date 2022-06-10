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Bu meydan okuma sosyal medyada gündem oldu! “Bu hareketi kadınlar yapıyor, erkekler yapamıyor”

10.06.2022 14:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni Zelanda'da yaşayan popüler bir kişisel antrenör olan 31 yaşındaki Josef Rakich ve 33 yaşındaki eşi Maryam Matti, sosyal medyada gündem yaratan bir meydan okumayı denedi. Ellerine uzun sopalı bir süpürge alan ikili sadece kadınların yapabildiği ve erkeklerin beceremediği bir hareketi denediler.

Sosyal medyanın sevilen çiftlerinden Josef Rakich ve Maryam Matti, hayranlarıyla oldukça eğlenceli bir video paylaştı. Son dönemde TikTok’ta gündem yaratan bir meydan okuma videosunu birlikte çeken ikili bir süpürgeyi yere yakın tutarken üzerinden geçmeyi denedi. Gönderide Maryam bunu kolaylıkla yaparken, Josef gerçekten mücadele ediyor gibiydi.

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SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

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Kısa sürede 210 bin izlenmeye ulaşan paylaşımlarını sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı evde denediklerini söyleyerek yorum bölümünde buluştu. Sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı meydan okumayı yapabildiklerini belirtti. Bir kullanıcı gönderiye, “Kız arkadaşım bana meydan okudu ve benim için ne kadar kolay olduğu konusunda çok hayal kırıklığına uğradı” yorumunu yaptı.

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"Süpürge sopası mücadelesi" karın bölgesi ve kalça kaslarını harekete geçiren gerçek bir meydan okumayı içeriyor. Erkeklerin vücut ağırlığı nedeniyle hareketi yapamadıkları iddia edildi.

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sosyal medya tiktok
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