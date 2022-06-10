Dans ederken göğüsleri açılan kadın, stattan yaka paça dışarı atıldı! Sosyal medya o anları konuşuyor

Amerika Birleşik Devletleri’nde The Los Angeles Dodgers ve White Sox takımları arasında oynanan beyzbol maçı sosyal medyanın gündemine oturdu. Taraftarlar arasında bulunan bir kadın maç esnasında birden ayağa kalkarak dans etmeye başladı. O anlarda kendisini müziğe kaptıran kadının elbisesinin iplerinin çözüldüğünü fark etmedi ve göğüsleri açıldı.

GÜVENLİK GÖREVLİLERİ SERT TEPKİ VERDİ

Kadının göğüslerinin bir anda açılması üzerine stat güvenliği bir anda olaya müdahale etti. Kadın göğüslerinin yanlışlıkla açıldığını ve bilerek yapmadığını söylemesine rağmen güvenlik görevlileri yaka paça onu dışarı çıkarttı.

Kadına uygulanan sert müdahaleye tribünde bulunan diğer taraftarlar sert tepki gösterdi.



