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  4. Dans ederken göğüsleri açılan kadın, stattan yaka paça dışarı atıldı! Sosyal medya o anları konuşuyor

Dans ederken göğüsleri açılan kadın, stattan yaka paça dışarı atıldı! Sosyal medya o anları konuşuyor

10.06.2022 10:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’nde The Los Angeles Dodgers ve White Sox takımları arasında oynanan beyzbol maçı ilginç anlara sahne oldu. Tribünde dans eden mavi elbiseli kadının bir anda göğsü açıldı ve stat güvenliği olaya müdahale etti. O anları başka bir taraftar cep telefonu kamerasıyla kaydederken kadını zorla dışarı çıkartan güvenlik diğer taraftarların tepkisini çekti.

Amerika Birleşik Devletleri’nde The Los Angeles Dodgers ve White Sox takımları arasında oynanan beyzbol maçı sosyal medyanın gündemine oturdu. Taraftarlar arasında bulunan bir kadın maç esnasında birden ayağa kalkarak dans etmeye başladı. O anlarda kendisini müziğe kaptıran kadının elbisesinin iplerinin çözüldüğünü fark etmedi ve göğüsleri açıldı.

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GÜVENLİK GÖREVLİLERİ SERT TEPKİ VERDİ

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Kadının göğüslerinin bir anda açılması üzerine stat güvenliği bir anda olaya müdahale etti. Kadın göğüslerinin yanlışlıkla açıldığını ve bilerek yapmadığını söylemesine rağmen güvenlik görevlileri yaka paça onu dışarı çıkarttı.

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Kadına uygulanan sert müdahaleye tribünde bulunan diğer taraftarlar sert tepki gösterdi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya tiktok
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