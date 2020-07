Bu meyveyi ilk kez duyacaksınız! Faydaları saymakla bitmiyor...

Modern tıp, insanların yaşam süresini ve kalitesini arttırmak için dur durak bilmeden sürekli çalışıyor. Bu çalışmalarında da geleneksel tıbbın nimetlerinden de faydalanıyor. Bunlardan biri de gojiberry! İşte doğallığı ve faydası ile büyük ilgi gören gojiberrynin sağladığı faydalar…

YAŞLANMAYI YAVAŞLATIR

Gojiberry meyvesi zamanı durdurmasa da yaşlanmanın etkilerini mümkün olduğunca azaltır. Bu meyvenin lifli yapısı ve içeriğindeki yoğun anti oksidan özelliği yaşlanma karşıtı görevi görür. Böylece cildin yaşlanmasını yavaşlatır. Tüm bunların dışında cilt ile ilgili ciddi sorunların oluşma riskini de azaltır.

SİNDİRİMİ KOLAYLAŞTIRIR

Yaklaşık olarak 100 yıllık bir ömre sahip olan Uzak Doğu’nun gizemli meyvesi gojiberry, sindirim sisteminde oluşan sorunları da gidermeye yardımcı olur. Özellikle gastrit gibi mide sorunları için oldukça etkilidir. Bunun için gojiberrynin suyu da çok etkilidir.

YÜKSEK C VİTAMİNİ İÇERİR

Bağışıklığın güçlü olması için B12, D ve C vitaminleri bulunmaz bir maden gibidir. Gojiberry de içerdiği zengin C vitamini sayesinde bağışıklığınızı güçlendirir. İçerisindeki C vitamini öyle çoktur ki portakaldan bile 3 kat daha fazladır.