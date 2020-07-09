Bu meyveyi ilk kez duyacaksınız! Faydaları saymakla bitmiyor...

Modern tıp, insanların yaşam süresini ve kalitesini arttırmak için dur durak bilmeden sürekli çalışıyor. Bu çalışmalarında da geleneksel tıbbın nimetlerinden de faydalanıyor. Bunlardan biri de gojiberry! İşte doğallığı ve faydası ile büyük ilgi gören gojiberrynin sağladığı faydalar…
Gojiberry meyvesi zamanı durdurmasa da yaşlanmanın etkilerini mümkün olduğunca azaltır. Bu meyvenin lifli yapısı ve içeriğindeki yoğun anti oksidan özelliği yaşlanma karşıtı görevi görür. Böylece cildin yaşlanmasını yavaşlatır. Tüm bunların dışında cilt ile ilgili ciddi sorunların oluşma riskini de azaltır.
Yaklaşık olarak 100 yıllık bir ömre sahip olan Uzak Doğu’nun gizemli meyvesi gojiberry, sindirim sisteminde oluşan sorunları da gidermeye yardımcı olur. Özellikle gastrit gibi mide sorunları için oldukça etkilidir. Bunun için gojiberrynin suyu da çok etkilidir.
Bağışıklığın güçlü olması için B12, D ve C vitaminleri bulunmaz bir maden gibidir. Gojiberry de içerdiği zengin C vitamini sayesinde bağışıklığınızı güçlendirir. İçerisindeki C vitamini öyle çoktur ki portakaldan bile 3 kat daha fazladır.
Uzak Doğu ülkelerinde kısırlık tedavisi içi kullanılan bu meyve, erkeklerde ise sperm hücrelerinin canlılığını sağlar. Ayrıca testislerdeki stresten kaynaklı hücre azalmasını engeller.
Sadece kilolu insanlarda değil, zayıf insanlarda da kolesterole rastlanabilir. Kolesterolün en büyük nedeni ise düzensiz ve sağlıksız yaşam tarzıdır. Gojiberry ise kolesterolün etkilerine karşı bir savaş açar.
Gojiberry meyvesi, içerisinde birbirinden farklı 19 aminoasit içerir. Proteinin yapı taşlarından biri olan aminoasitler ise yağ yakımını hızlandırır. Siz de yağ biriktirmeden kilo vermek istiyorsanız gojiberry meyvesini tüketebilirsiniz. Fakat bu meyveyi tüketirken bol su içmeyi de unutmamalısınız.
Gojiberry içerisinde barındırdıkları sayesinde anksiyete gibi psikolojik sorunların giderilmesinde de etkilidir. Gojiberrynin bu yönüyle Çin’de yaşam enerjisini ve sağlıklı düşünceleri arttırdığına inanılır. Depresyon için ilaç kullanılmaya başlamadan önce başvurulabilecek doğal reçetelerden biridir.
Ağrılara ve halsizliğe olan etkisiyle gojiberry güne daha dinlenmiş ve berrak bir zihinle uyanılmasını sağlar. Özellikle baş ağrılarının ve sersemlik hissinin giderilmesinde en çok başvurulan yöntemdir. Ancak uykudan önce kullanmaya dikkat etmelisiniz. Ayrıca her sağlıklı meyvenin yararları dışında zararları da olduğunu bilerek günde 20-30 gramdan fazla tüketmekten kaçınmalısınız.
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