Bu mutfak ürünlerini alanların ortak yorumu: "Keşke daha önce alsaydım!"

Mutfakta geçirdiğimiz zamanlar bazen terapi gibi gelirken bazen de bir an önce bitmesini isteriz. Biz de bunun için hayatınızı kolaylaştırırken yemek yapmayı da çok daha zevkli hale getiren ürünlerden oluşan bir liste yaptık. Kavanoz açmaktan soğuk kahve demlemeye kadar mutfakta karşılaştığınız küçük ama can sıkıcı zorluklara pratik çözümler sunan bu seçkiyle hem zamandan tasarruf edebilir hem de günlük yemek hazırlama sürecinizi çok daha rahat bir hale getirebilirsiniz. İşte detaylar!

1. Kavanoz açmayı zahmet olmaktan çıkaran: OXO Good Grips Döner Kapaklı Kapak Açacağı

Mutfakta en sinir bozucu anlardan biri de sıkışmış kavanoz kapakları olsa da OXO Good Grips kapak açacağı sayesinde artık ne bileğinizi zorlamanıza ne de kavanozla boğuşmanıza gerek kalıyor. Büyük tutamağıyla çaba harcamadan kavranan açacağın tabanındaki kaymaz pedi de size ekstra güç veriyor. Keskin dişleriyle şişeden kavanoza kadar her boy kapakla uyum sağlayan OXO açacak, özellikle de ellerinde güçsüzlük yaşayanlar için hayat kurtarıcı bir ürün.

Kullanıcılar ne diyor?

“Kolay ve pratik, kavanozları açmak için zorlanmaya gerek yok. Şiddetle tavsiye ederim.”

“Beklediğimden daha küçük ama harika bir iş çıkarıyor. İyi yapılmış ve özellikle artritli baş parmaklarınız varsa çok pratik buldum.”

OXO kapak açacağının yanında Victorinox Konserve Açacağı ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

2. Buz yapmanın en pratik hali: Deconox Silikon Tabanlı Buz Kalıbı Seti (2 Adet)

Yazın sıcacık günlerinde içeceklerinizi hızlıca soğutmak için Deconox buz kalıpları harika bir set. Her kalıpta 12 bölme var, üstelik set halinde geldiği için aynı anda bolca buz yapabiliyorsunuz. Silikon tabanıyla buzları tek tek çıkarmanın çok kolay olmasının yanında kayma derdi de olmuyor. Dayanıklı malzemesiyle uzun süre kullanabileceğiniz set, suyun yanı sıra meyve suyu ya da çay için de buz hazırlamanıza imkan tanıyor.

Kullanıcılar ne diyor?

“Oldukça kullanışlı, silikon yapısı buzların rahat çıkmasını sağlıyor ve kapağı sayesinde koku almıyor.”

“Fiyat performansını beğendim. Buzları çıkarması rahat oluyor ve koku yapmıyor. Önemli olan da bunlar gibi gözüküyor. Üst tarafında da kapak var. Suyu direkt oradan da doldurabiliyorsunuz.”

Deconox buz kalıbı setinin yanında Orret Home15 Bölmeli Çok Amaçlı Buz Küpü Kalıbı ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

3. Yiyecekleri taze tutan: Lekue Silikon Streç Kapak

Dolapta yemekleri saklarken koku karışması ya da hızlı bozulma derdi artık tarihe karışıyor. %100 platin silikon olan Lekue streç kapak, farklı boydaki kaplara sorunsuzca esneyerek uyuyor. Hatta yarım kalmış meyve ve sebzeleri bile hava geçirmez şekilde saklayabiliyorsunuz. Streç film ya da folyoya göre hem çok daha pratik hem de çevre dostu bir alternatif olan kapak, üzerine bastırınca da tam bir sızdırmazlık gerçekleştiriyor ve yiyeceklerinizi çok daha uzun süre taze tutuyor.

Kullanıcılar ne diyor?

“Geniş kutuları kapatırken çok kullanışlı buluyorum. Tekrar kullanılabilir olmaları, sürekli streç film kullanmama gerek kalmaması anlamına geliyor. Ayrıca, kesmesi ve plastiğin kırışmasını önlemek için streç filmden çok daha kolay uygulanıyorlar.”

“Bunlar gerçekten çok iyi kapanıyor. Haftada birkaç kez smoothie yapıp buzdolabında saklıyorum ve bunlar onları güvende ve taze tutmak için harika bir çözüm.”

Lekue silikon kapağın yanında ews Silikon Streç Kare Borcam ve Tencere Kapağı ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

4. Bıçaklarınızı yeni gibi yapan: WMF Bıçak Bileyici

Mutfakta iyi bir bıçaktan daha önemlisi, keskin bir bıçaktır. WMF bıçak bileyici de körleşmiş bıçaklarınızı saniyeler içinde eski haline getiriyor. İki aşamalı bileme sistemi sayesinde hem ön bileme hem de hassas son rötuş yapabiliyorsunuz. Kullanımı güvenli ve basit olan ürünle yaptığınız birkaç hamleyle bıçaklarınız ilk günkü keskinliğine kavuşuyor. Düz kesimli tüm bıçaklarla uyumlu olan ürün, mutfağınızın demirbaşlarından biri olmaya aday!

Kullanıcılar ne diyor?

“Ağır, sağlam, kaliteli, harika görünümlü ve mutfakta göz alıcı. Bıçağı hafifçe bastırarak birkaç kez çekin, jilet gibi keskinleşir. Bu da yemek pişirmeyi eğlenceli hale getirir.”

“Kullanımı kolay ve işlevsel, talimatları harfiyen uygularsanız farklı bıçak tiplerinde mükemmel sonuç alırsınız.”

WMF bıçak bileyicinin yanında Chef's Choice Chef 's Manuel Bıçak Bileyici ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

5. Sarımsak soyma derdine son veren: Alsoy Sarımsak Soyucu

Sarımsak soymak genelde uğraştırıcı ve elde kokusu kalan bir iş ama Alsoy silikon soyucu ile işler değişiyor. Tek yapmanız gereken, kuru sarımsağı içine koyup hafifçe bastırarak yuvarlamak. Kabuklar anında ayrılıyor ve soyulmuş sarımsaklar eliniz kokmadan hazır oluyor. Kaliteli silikon malzemeden yapılmış olmasıyla da güven veren sarımsak soyucu, turşu ve yemek yaparken sizi bıçak zahmetinden kurtararak mutfakta büyük bir konfor yaratıyor.

Kullanıcılar ne diyor?

“O kadar güzel çalışıyor ki neden bu zamana kadar almadım da her bir sarımsak için bu kadar zaman kaybettim diyeceksiniz. Tek seferde 10-15 adet sarımsak kabuğu soyuyor. Çok beğendim. Tavsiye ederim.”

“Silikonu kaliteli, 2 yıl da garantiliymiş. Kendi kutusunda ayrıca kutuya konulmuş olarak geldi. Teşekkür ediyorum.”

Alsoy sarımsak soyucunun yanında Elite Avm Silikon Sarımsak Soyucu ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

6. Tek elle öğütme özelliğiyle: Kiwi Standlı Tuz ve Biber Değirmeni Seti

Mutfakta yemeklerin tadını pratik bir şekilde ayarlamak için vazgeçilmez olan Kiwi’nin standlı tuz ve biber değirmeni seti, tek elle kullanılabilen kompakt tasarımı sayesinde yemek hazırlarken büyük konfor yaratır. Güçlü motoru ve ayarlanabilir seramik değirmeniyle baharatları ister ince ister daha iri taneli öğütebilirsiniz. 4 adet AAA pil ile çalışması, baharatları kablo derdi olmadan mutfaktan sofraya zahmetsizce taşıyabilmenize imkan verirken estetik siyah tasarımıyla da baharatlığınıza modern bir dokunuş katar.

Kullanıcılar ne diyor?

“Çok başarılı bir ürün. Aldığımdan beri değirmenleri ve motorları sağlıklı çalışıyor. Doldurma kapakları kolay ve kullanışlı. Tasarım olarak da modern ve şık.”

“Malzeme kalitesi ve öğütme performansı fiyata göre gayet iyi, rahatlıkla tavsiye ederim.”

Kiwi değirmen setinin yanında Russell Hobbs Elektrikli Tuz ve Karabiber Öğütücü Seti ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

Nakit ihtiyacınız varsa 75.000 TL'ye kadar %0 faizli ve taksitli nakitinizi hemen almak için buraya tıklayın.

7. Ellerinizi sıcaktan koruyan: Jumbo Fırın Eldiveni

Mutfakta güvenlik her şeyden önemli, özellikle de fırınla uğraşırken. Jumbo’nun kırmızı fırın eldiveni ise pamuk-gabardin kumaşı ve ideal kalınlığıyla sıcak tepsi, tava ya da tencereleri endişe etmeden tutabilmenizi sağlar. Bileğinize kadar koruma sunan yapısıyla yanma riskini en aza indirirken dayanıklı ve yanmaz özelliğiyle de uzun yıllar kullanabileceğiniz Jumbo eldiven, hem işlevsel hem de mutfağınıza renk katacak hoş bir parça.

Kullanıcılar ne diyor?

“Bayıldım! Düşünmeden alabilirsiniz, çok kaliteli kumaşı var.”

“Jumbo kalitesi, çok kullanışlı ve güzel bir eldiven, kumaşı rahatsız etmiyor.”

Jumbo fırın eldiveninin yanında KITCHENAID Kapitone Pamuklu Havlu Kumaş Fırın Eldiveni, Tencere Tutucu ve 4'lü Mutfak Havlusu Seti ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

8. Avokado severlere özel: OXO Good Grips 3'ü1 arada Avokado Kesici

Avokadoyla uğraşırken en çok zorlanan kısım çekirdeğini çıkarmak ve düzgün dilimlemek oluyor. OXO Good Grips’in 3’ü 1 arada avokado kesicisi ise bu işi güvenli ve pratik bir şekilde hallediyor. Plastik bıçağı sayesinde kabuğu zahmetsizce kesiyor, çekirdek çıkarıcı aparatı tek hamlede çekirdeği alıyor. Dilimleme kısmıyla da avokadoyu düzgünce ayırarak salatalarınıza veya kahvaltılarınıza hazır hale getiriyor, böylelikle hem zamandan tasarruf ettiriyor hem de mutfakta işinizi kolaylaştırıyor.

Kullanıcılar ne diyor?

“2 haftadır kullanıyoruz, plastik olanından kullanmıştım ama maalesef ezerek dilimliyordu, sonra Oxo markasını buldum, fiyat yüksek olsa da çok sağlam ve kaliteli bir dilimleyici. İçi çelik, paslanmaz uçları bıçak gibi çok keskin, hafif bir baskıyla kolayca dilimliyor.”

“Diğer keskin bıçaklar kadar iyi çalışmasına şaşırdım. Çekirdek çıkarıcı muhtemelen en sevdiğim kısım çünkü çekirdek çıkarmayı kolaylaştırıyor. Çekirdeğin üzerine sıkıca vurun, çevirin ve çıkarın. Yapışkan avokado parçalarını israf etmeden kolayca çıkıyor. Son olarak, kepçe her boyutta avokadoda da inanılmaz derecede iyi çalışıyor."

OXO avokado kesicinin yanında 5DM Kavun Karpuz Kesme Dilimleme Bıçağı ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

9. Yaz için olmazsa olmaz: Hario Soğuk Demleme Sürahisi

Soğuk kahve keyfini evde çıkarmak isteyenler için Hario’nun soğuk demleme sürahisi harika bir seçenek. 1 litrelik kapasitesiyle yaz boyu ferahlatıcı içecek hazırlayabileceğiniz sürahiyi kullanmak için tek yapmanız gereken sadece öğütülmüş kahveyi suyla buluşturup 8-12 saat beklemek. Cam malzemesi ve minimalist tasarımıyla hem şık hem de kullanışlı olan Hario demleme sürahisi, soğuk çay ve kahve sevenler için evde kafe kalitesinde içecekler yapmanın en basit yolu!

Kullanıcılar ne diyor?

“Ailede hepimiz kahve seviyoruz ve yazın da bol bol soğuk kahve tüketiyoruz. Mayıs sonu başladık kullanmaya. Ciddi anlamda her gün kullandık, bir kez bile buzdolabından çıkmadı sürahi.”

“Her kullandığımda iyi ki almışım dediğim ürünlerden. Cold brew seviyorsanız muhakkak edinin. Kavanoz ile başka çay süzgeçleri vs. kullanmak bunun gibi net sonuç vermiyor maalesef.”

Hario soğuk demleme sürahisinin yanında Hario V60 Buzlu Kahve Demleyici ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

10. Tezgahı temiz ve düzenli tutan: Keramika Tezgah Üstü Seramik Kaşık Altlığı

Yemek yaparken en çok ihtiyaç duyulan eşyalardan biri de karıştırma kaşıklarını koyacak temiz ve pratik bir alan bulmak. Keramika’nın tam da bunun için tasarlanan mat siyah mermer desenli kirli kaşık altlığı ise stoneware seramik yapısı sayesinde sağlıklı, mikrop barındırmıyor ve kolayca temizleniyor. Bulaşık makinesinde yıkanabilme özelliğiyle ekstra rahatlık yaşatan altlık, şık görünümüyle mutfağınıza uyum sağlarken düzeni de koruyan küçük ama çok işlevli bir ürün.

Kullanıcılar ne diyor?

“Ne görünüyorsa o. Gayet işlevsel ve sağlam bir ürün. Yemek pişirirken kaşığı koymanız için.”

“Gerçek porselen, plastik değil. Görseldeki gibi.”

Keramika kaşıklığın yanında ews Tezgah Üstü Kirli Kaşıklık Altlığı ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.