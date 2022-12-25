Bu nasıl ihmal! Tam 15 saat boyunca ambulans bekledi... Acı içinde can verdi

Yerel bir haber ajansının bildirdiğine göre , genç ilk olarak 18 Aralık Pazar günü saat 18.12'de acil servisi arayıp yardım istedi, ancak West Midlands Ambulans Servisi yanıt veremeyecek kadar meşguldü. Ertesi gün sabah 9.04'te 15 saat sonra evdeki başka biri tarafından ikinci bir arama yapıldı ancak dakikalar sonra Bradley'nin olay yerinde öldüğü açıklandı.

ÖLÜM NEDENİ AÇIKLANAMADI

Olayın ardından yapılan araştırmalar, Holder'ın ölüm nedeninin açıklanamadığını ortaya çıkardı. Acılı ailesi hem oğullarının ölümüne dair duydukları acıyı, hem de bu ihmale karşılık hissettikleri üzüntüyü dile getirdiler. Olaya ilişkin araştırmalar devam ederken, bir ambulans servisi yetkilisi, ciddi gecikmelerin nedeni olarak devlet hastaneleri üzerindeki artan baskıları gösterdi.



