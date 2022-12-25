Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber
  4. Bu nasıl ihmal! Tam 15 saat boyunca ambulans bekledi... Acı içinde can verdi

Bu nasıl ihmal! Tam 15 saat boyunca ambulans bekledi... Acı içinde can verdi

25.12.2022 17:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere'nin Stoke-on-Trent bölgesinde yaşayan 19 yaşındaki Bradley Holder, yaşadığı bir sağlık sorunu nedeniyle 18 Aralık Pazar akşamı ambulansı aradı. Ancak sağlık ekiplerinin evine ulaşması tam 15 saat sürdü. Ne yazık ki eve ulaştıklarında 19 yaşındaki genç çoktan hayatını kaybetmişti.

Bu nasıl ihmal! Tam 15 saat boyunca ambulans bekledi... Acı içinde can verdi

Yerel bir haber ajansının bildirdiğine göre , genç ilk olarak 18 Aralık Pazar günü saat 18.12'de acil servisi arayıp yardım istedi, ancak West Midlands Ambulans Servisi yanıt veremeyecek kadar meşguldü. Ertesi gün sabah 9.04'te 15 saat sonra evdeki başka biri tarafından ikinci bir arama yapıldı ancak dakikalar sonra Bradley'nin olay yerinde öldüğü açıklandı.

ÖLÜM NEDENİ AÇIKLANAMADI

0_THP_CHP_241222Slug_673JPG

Olayın ardından yapılan araştırmalar, Holder'ın ölüm nedeninin açıklanamadığını ortaya çıkardı. Acılı ailesi hem oğullarının ölümüne dair duydukları acıyı, hem de bu ihmale karşılık hissettikleri üzüntüyü dile getirdiler. Olaya ilişkin araştırmalar devam ederken, bir ambulans servisi yetkilisi, ciddi gecikmelerin nedeni olarak devlet hastaneleri üzerindeki artan baskıları gösterdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Korkunç saldırı! Suratına asılan köpek onu üst dudaksız bıraktıKorkunç saldırı! Suratına asılan köpek onu üst dudaksız bıraktı
Cesur Noel Baba kostümü nefesleri kesti! Coşku erken başladıCesur Noel Baba kostümü nefesleri kesti! Coşku erken başladı
O şarkıyı duyan Türkler yorum yağmuruna tuttu: Biz başkayızO şarkıyı duyan Türkler yorum yağmuruna tuttu: Biz başkayız
Anahtar Kelimeler:
İngiltere ambulans

En Çok Okunan Trend Haberler

Arkası dönükken olanlar oldu! Sevgilisi ve arkadaşı...

Arkası dönükken olanlar oldu! Sevgilisi ve arkadaşı...

Bu nasıl gelenek? Gerdek gecesinde skandal eşlik...

Bu nasıl gelenek? Gerdek gecesinde skandal eşlik...

Ona hâlâ yaz! Tanga mayosuyla sörf yaptı... Beğeni butonu çöktü

Ona hâlâ yaz! Tanga mayosuyla sörf yaptı... Beğeni butonu çöktü

15 metrelik kuyuya düşüp gözden kayboldu! Görüntüler şoke etti

15 metrelik kuyuya düşüp gözden kayboldu! Görüntüler şoke etti

İlginizi Çekebilir

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Cesareti şaşırttı! Köpek balığından onu 'tekmeleyerek' kurtuldu

Cesareti şaşırttı! Köpek balığından onu 'tekmeleyerek' kurtuldu

Flaş fırsat: Nespresso kahve makinesinde 345 TL indirim!

Flaş fırsat: Nespresso kahve makinesinde 345 TL indirim!

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

60 metre yüksekliğe fırlatıldılar! Bantlardan biri kopunca...

60 metre yüksekliğe fırlatıldılar! Bantlardan biri kopunca...

Bileğinizdeki teknoloji! 2022'nin en çok satan akıllı saatlerini sizin için derledik

Bileğinizdeki teknoloji! 2022'nin en çok satan akıllı saatlerini sizin için derledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.