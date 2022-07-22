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Eve girenler dehşete düştü! Öldüğünü 2 yıl sonra fark ettiler

22.07.2022 12:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

61 yaşındaki Shelia Seleoane'in öldüğü, 2 yıl sonra komşularının kokudan şikayetçi olması üzerine keşfedildi. Talihsiz kadının cesedi, kalıntıları buluncaya dek geçen sürede çürümüş, sadece kalıntıları kalmıştı.

Eve girenler dehşete düştü! Öldüğünü 2 yıl sonra fark ettiler

Komşularının kokudan şikayetçi olması üzerine 61 yaşındaki Shelia Seleoane, solmuş mavi pijama altı ve beyaz bir bluzla bedeni kısmen örtülü bir şekilde yan yatmış halde bulundu. 2 yıl önce öldüğü ortaya çıkan kadından geriye, sadece kalıntıları kalmıştı.

2 YIL ÖNCE

ev

Tıbbi sekreter olarak çalışan Sheila'nın diş kayıtlarından teşhis edildiği ve polisin ölümüne dair şüpheli bir durum bulamadığı bildirdi. Sağlık görevlileri, muhtemelen 2 yıl önce öldüğünü tespit etti. Ancak vücudu o kadar çürümüştü ki, ölüm nedeni belirlenemedi. Duruşmada, ölümünden aylar önce Sheila'nın pratisyen hekimine göğsünde bir hırıltı hissetmekten şikayet ettiği söylendi.

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ÖDENDİ

mektup

Kira ödemesi gecikince, emlak şirketi Shelia ile iletişim kurmaya çalıştı ancak başarısız oldular. Gecikmesinin ardından, hiç kimsenin Sheila ile teması olmamasına rağmen, para doğrudan otomatik ödeme yoluyla ulaşınca kimse kadına ulaşmaya gerek duymadı.

YANIT VEREN OLMADI

polis

Konut personelinin, Sheila'yı en son Nisan 2019'da rutin bir gaz denetimi için üçüncü kattaki dairesine girmesine izin verdiğinde gördüğü söylendi. Ancak Haziran 2020'de yetkililer başka bir teftiş için evine girmeye çalıştığında kimse yanıt vermedi.

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EVE GİRMEDİLER

Bir komşusu, postasının biriktiğini ve bir diğeri de sürekli balkon kapısının rüzgarda çarpmasından rahatsızlık duyduğunu söyleyerek polisi haberdar etti. Polis, artan endişeler nedeniyle Ekim 2020'de daireye çağrıldı, ancak memurlar bir ölü kokusu fark etmedi ve daireye girmeden ayrıldılar.

Bir hafta sonra, ikinci bir memur geldi. Ancak zorla girmek için hiçbir sebep olmadığından Sheila'nın cesedi keşfedilmemiş olarak yatmaya devam etti.

TRAVMA BELİRTİSİ YOK

ceset

Dedektif Çavuş Scott Fisher, Sheila nihayet bulunduğunda olay yerine gelen ilk polislerden biri olduğunu söyledi. Görünür bir travma belirtisi olmadığını, dairenin çok düzenli olduğunu ve zorla girilmediğini söyledi ancak talihsiz kadının ölüm sebebi hala bilinmiyor.

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İngiltere
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