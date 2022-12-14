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  4. Gizemli ölüm! Cinsel bir oyun mu oynadılar? Flört uygulamasında tanıştığı üç kadınla buluştuğu gece yatağına bağlı halde ölü bulundu

Gizemli ölüm! Cinsel bir oyun mu oynadılar? Flört uygulamasında tanıştığı üç kadınla buluştuğu gece yatağına bağlı halde ölü bulundu

14.12.2022 10:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arjantin'de yaşayan Daniel Alfredo Rusticane, evinde bilekleri ve ayakları bağlı halde yüz üstü yatarken ölü bulundu. 60 yaşındaki adamın ölümcül bir kalp krizine kurban gittiği iddia edildi. Ancak evinin soyulduğu ve o gece bir flört uygulamasında tanıştığı 3 kadınla bir araya gelmiş olması ölümünün ardında başka şeyler olabileceğini akıllara getirdi. Rusticane'in ölümüyle ilgili araştırmaların hala devam ettiği bildirildi.

Gizemli ölüm! Cinsel bir oyun mu oynadılar? Flört uygulamasında tanıştığı üç kadınla buluştuğu gece yatağına bağlı halde ölü bulundu

60 yaşındaki Rusticane, bir flört uygulamasında tanıştığı 3 kadınla bir araya gelmişti. Gecenin sonunda yatağına bağlı halde bulunmasının ve kalp krizi geçirerek öldüğünün açıklanmasının ardından, bir de evinin soyulduğu fark edildi. Polisler şimdi, 60 yaşındaki eski gazinin bir soygun sırasında öldüğünü düşündüklerinden en son bir flört uygulamasında iletişim kurduğu kadını bulmaya çalışıyorlar.

TERK EDİLMİŞ HALDEYDİ

Rusticane'in evinden çalındığı tahmin edilen Ford Ranger kamyoneti, Arjantin, Buenos Aires, Gregorio de Laferrère'deki evinden beş blok ötede terk edilmiş halde polisler tarafından bulundu. Polisin, şu anda memurlar tarafından incelenmekte olan arabanın direksiyon simidinde bir dizi parmak izine ek olarak arka koltukta bir bıçak bulduğu bildirildi.

SES KAYDI ATMIŞ

Daniel Rusticane'nin kızı Gisela, kalp krizi geçirmeden önce görüştüğü iddia edilen kadınları teşhis etmelerine yardım etmeleri için komşularından yardım isterken, isimsiz kalmak isteyen ve polise haber veren yakın bir arkadaşına göre, gece ona iki veya üç kadınla birlikte olduğunu söyleyen bir ses kaydı göndermişti.

CİNSEL BİR OYUN OLABİLİR

Soruştur devam ederken, davayı yürüten Savcı Karina Licalzi kurban soyulmadan önce cinsel bir oyun oynanmış olabileceğini düşündüklerini aktardı. Ayrıca buna neden olabilecek herhangi bir şey tüketip tüketmediğini belirlemek için, yetkililer şu anda bir toksikolojik raporun bulgularını beklediklerini de ekledi.

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