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Bu püf noktasını ünlü şefler dahi bilmiyor! Hayatınızı kolaylaştıracak soğan kesme tüyosu

26.08.2021 16:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pek çok insan günlük hayatında en çok mutfakta vaktini geçirir. Özellikle yoğun geçen bir günün ardından mutfakta yemek hazırlamak kimi durumda adeta bir işkenceye dönüşür. Bu nedenle pratik hayat tüyoları hem zamandan kazanmanızı hem de daha kolay bir şekilde yemek hazırlamanıza yardımcı olur. Sizlerle sıradan bir şeyi daha basit hale getirecek bir püf noktası paylaşıyoruz.

Bu püf noktasını ünlü şefler dahi bilmiyor! Hayatınızı kolaylaştıracak soğan kesme tüyosu

Favori yemek tariflerinin vazgeçilmez malzemesi soğan, gözlerimizi yaşartmakla ünlüdür. Soğanın göz yakmaması için şimdiye kadar onlarca farklı yöntem ortaya çıktı. Bu yöntemlere bir yenisini daha ekliyoruz. Ünlü şeflerin dahi bilmediği bu soğan kesme tekniği sayesinde artık mutfakta göz yaşına son!

SOĞAN NEDEN GÖZ YAŞARTIYOR?

Amerika Birleşik Devletleri’nde yapılan bir araştırmaya göre, soğan kendisini böcek ve mikroplardan korumak için biyokimyasal bir savunma mekanizması gerçekleştiriyor. Bu savunma sisteminin parçası olarak bir enzim salgılıyor. Bu salgılanan enzim ise, soğandaki sülfidleri parçalıyor ve sülfür oksite dönüşmüş oluyor. Salgılanan sülfür oksit ise kısa zamanda uçucu bir hal alıyor. Havada yayılan bu gaz ise gözünüze ulaştığında inanılmaz yakıcı bir aside dönüşmüş oluyor. Bu nedenle göz kanalları tıkanıyor ve yabancı maddeleri temizlemek adına göz yaşı salgılamaya başlıyor.

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SOĞAN KESMENİN PÜF NOKTASI

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Soğan doğrarken musluğu açmak, sakız çiğnemek, ağızda su tutmak veya soğanı suda bekletmek en bilinen yöntemlerdir. Bu yöntemlerde uygulandığında etkili sonuç verir. Bugün vereceğimiz ipucunda ise soğan keserken ağlamamak için yanınızda yanan bir mum bulundurun.

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