Bu püf noktasını ünlü şefler dahi bilmiyor! Hayatınızı kolaylaştıracak soğan kesme tüyosu

Favori yemek tariflerinin vazgeçilmez malzemesi soğan, gözlerimizi yaşartmakla ünlüdür. Soğanın göz yakmaması için şimdiye kadar onlarca farklı yöntem ortaya çıktı. Bu yöntemlere bir yenisini daha ekliyoruz. Ünlü şeflerin dahi bilmediği bu soğan kesme tekniği sayesinde artık mutfakta göz yaşına son!

SOĞAN NEDEN GÖZ YAŞARTIYOR?

Amerika Birleşik Devletleri’nde yapılan bir araştırmaya göre, soğan kendisini böcek ve mikroplardan korumak için biyokimyasal bir savunma mekanizması gerçekleştiriyor. Bu savunma sisteminin parçası olarak bir enzim salgılıyor. Bu salgılanan enzim ise, soğandaki sülfidleri parçalıyor ve sülfür oksite dönüşmüş oluyor. Salgılanan sülfür oksit ise kısa zamanda uçucu bir hal alıyor. Havada yayılan bu gaz ise gözünüze ulaştığında inanılmaz yakıcı bir aside dönüşmüş oluyor. Bu nedenle göz kanalları tıkanıyor ve yabancı maddeleri temizlemek adına göz yaşı salgılamaya başlıyor.

SOĞAN KESMENİN PÜF NOKTASI

Soğan doğrarken musluğu açmak, sakız çiğnemek, ağızda su tutmak veya soğanı suda bekletmek en bilinen yöntemlerdir. Bu yöntemlerde uygulandığında etkili sonuç verir. Bugün vereceğimiz ipucunda ise soğan keserken ağlamamak için yanınızda yanan bir mum bulundurun.



